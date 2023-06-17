高三生走出逆境 創社團助人紓壓

新竹縣竹北高中三年級學生李宛軒11歲時不幸喪父，一度自我懷疑、以淚洗面，她走出逆境後，有感心裡負擔會衝擊課業與生活。為此，她在臉書創立社團，幫助許多學生走出憂鬱，解決心中難題，無私付出感動許多人，奪得今年總統教育獎。

李宛軒說，父親是她的人生導師，「沒有了他，我什麼都不是」，國一時剛到新環境，又面臨家庭變動，讓她越來越沈默寡言，更一度自我懷疑，在朋友、師長支持下走出低潮。

李宛軒利用網路資源自我學習，發現很多人跟她一樣有課業、人際等困擾，先在臉書成立了「國中課業討論群」社團，社員多達30萬人，升高中後，再成立「高中課業討論群」社員達13萬人。

李宛軒觀察，有學生分享「父母長期爭吵，心中壓力很大」，獲學長姐回應「盡量不要待家中，去外面讀書。」實質建議能夠助人，也有家長、老師以為人父母的身分回應，期許彼此理解。

不僅如此，李宛軒還創立「學生的心聲筒」粉絲專頁，接受學生匿名投稿，她期勉遇到問題的人「要給自己多一些時間」，自我覺察很重要，可盡早發現問題點。

李宛軒自助助人陸續獲選2022全國十大傑出青少年、今年的總統教育獎，又以特殊選材管道錄取國立陽明交通大學，她希望未來能創立公益教育平台，關懷每個弱勢的角落。