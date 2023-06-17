母載他上學遇車禍身亡 鄭廷佑獲縣長獎獻亡母

屏東縣萬丹國中九年級鄭廷佑的母親去年9月騎機車載他上學途中，在校門口前待轉剛起步，遭闖紅燈貨車駕駛撞上，母子遭撞飛，母送醫不治，鄭廷佑重傷，氣胸、身體多處骨折，歷經3次開刀、半年復健，今年2月他重返校園，國中會考拚出5A7+，昨畢業典禮獲頒縣長獎，他想跟在天上媽媽說，「謝謝您從小到大照顧、督促我念書」。

身高181公分鄭廷佑熱愛排球，是排球隊快攻手，車禍造成他氣胸、左小腿、左髖關節骨折，當時他在加護病房得知母親過世，他半個月開3次刀，手術後復健辛苦，重新學走路，強忍淚水，在家人的照顧，他對自己說「要趕快恢復行走能力，像正常人一般」。

他在病床上努力念書，他說，七八年級打好基礎，複習時不會太難，新進度跟著學校的視訊上課，他設下目標，會考成績如願達成，國文、自然、社會A++、英文A+、數學A，拚出5A7+，留縣升學念屏東高中。

人生劇變，鄭廷佑說，事情已發生，如何面對未來，讓未來更好，避免意外，他會更加注意安全。媽媽生前總叮囑他「好好用功、考好一點，獨立一點」，他想跟在天上媽媽說「謝謝您從小到大照顧，督促我念書」。

校長黃豊欽昨在畢業典禮與學生們分享廷佑永不放棄精神，他說，廷佑面對人生打擊，遇上國中會考與時間賽跑，如同一群人跑步時一人跌倒，馬上爬起來，急起直追朝目標邁進，不輕言放棄，精神讓人感佩。學校路口改善，安全島植栽向下修剪，校門口設科技執法。