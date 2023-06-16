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被警衛耽誤的藝術家 淡水新市國小校門落葉成卡通圖

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區新市國小校門口的警衛程先生，把樹葉排列成許多可愛造型的卡通圖案，讓來上課的學生相當驚喜。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區新市國小校門口的警衛程先生，把樹葉排列成許多可愛造型的卡通圖案，讓來上課的學生相當驚喜。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區新市國小校門口的警衛程先生在掃地時看到許多鳳凰木掉落的花朵與落葉，就把樹葉排列成許多可愛造型的卡通圖案，讓來上課的學生相當驚喜，在警衛室裡面也有他手繪的知名動漫畫作，也被大家稱為「被警衛耽誤的藝術家」。

校門口旁邊有一幅用落葉排列成的布丁狗圖案，相當可愛就連路旁經過的家長都好奇的多看幾眼，這可不是學校的新設施，而是校園警衛的創意發想。

作畫的警衛程先生表示，其實今年校門口的鳳凰木開花特別多，掉落的花葉掃掉也是可惜，就發揮自己的創意每天創作一個圖案，讓孩子非常喜愛，也希望讓孩子每天來上學成為令人期待的事情。新市國小校長 陳佩芝表示，其實學校警衛來新市國小已經八年的時間，他本身就美術相關科系畢業，警衛室裡面也有他手繪的知名動漫畫作，也被大家稱為「被警衛耽誤的藝術家」。

學生每天都期待警衛叔叔明天會作出什麼圖案，但其實這可是季節限定，因為校門口鳳凰木只在五、六月開花，過了就沒有花葉可以排列，同時在這個時間排列也是送給畢業生最好的禮物，成為他們最棒的校園回憶。

警衛程先生說，在畢業典禮當天也會排列出特別的圖案送給畢業生祝福。

新市國小校長陳佩芝表示，學校警衛非常有才，用落葉花朵排列出布丁狗、凱蒂貓，史努比等圖案，孩子都非常喜歡，也表現出他在這裡工作愉快的心情，更與孩子相處融洽，也留給新市國小的學生最特別的季節限定藝術。

淡水

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