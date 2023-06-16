汐止青山國中小舉辦聯合國會議 6校學生談難民政策

為了讓學生多元學習，也和世界接軌，青山國中小模擬聯合國會議今年邁入第十年，今年一樣是跨校邀請了福和、鷺江等學校一起加入，6校師生齊聚一堂共學交流，針對「氣候變遷下的難民政策」主題，展開各國討論，拓展學生國際觀。

這次大會議題結合6月20日「世界難民日」，共同關注「氣候變遷下的難民政策」與「以巴衝突下的區域和平保障」兩大主題，培養學生運用議事規則探究全球議題並提出解決策略的國際教育素養，在青山國中小進行的6校模擬聯合國大會，由116名國中生分別擔任50個國家的代表團，包括青山國中小、福和國中、鷺江國中、中山國中、淡水國中、桃園石門國中，學生們也針對兩項主題代表國家，進行闡述、攻防討論。

青山國中小王如杏校長表示，本次大會歷經3年疫情挑戰，因應遠距教學所需，升級為「元宇宙模擬聯合國」，與來自各地學生體驗走進虛擬議事殿堂中開會，並以青山國中小為例，製作十周年紀錄片及專刊-「拾青」，透過訪談及心得分享，讓學生能夠「了解過去，立足現在，展望未來」。

青山國中小這次擔任主席的學生楊家賢說，青山模聯剛好在今年邁入10週年，很高興而且很榮興能參與到10週年的籌備計劃，分為紀錄片、刊物兩部分，有邀請過去的學長姊回來進行訪談，並由目前正在模聯之中的學生，就過去的經驗及對未來的影響等部分做進一步的交流，從中吸取到一些經驗，這是一個很寶貴的過程。

鷺江國中徐浩程同學回憶到「第一次聽到模擬聯合國這個名詞時，就被他深深吸引，而在學習過程中最大的收穫就是增加了上台發表的勇氣，模聯對我來說不再只是單純的「模擬」，而是培養出真正的實戰經驗，感覺非常值得」。

福和國中丁初孟同學則說「國中三年我都有參加學校的模聯活動，原本不太看新聞的我，藉由準備立場文件，開始深入瞭解當前世界各項議題和事件，甚至為了看懂別人言論背後的用意，經由老師介紹，也參考心理學相關影片，真的是收穫滿滿」。