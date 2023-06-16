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影／陸官雨中慶99周年校慶 國防部長親校閱這批人超吸睛

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
陸軍官校建校99周年，今舉行校慶，學生部隊以小跑步方式成聽訓隊形。記者劉學聖／攝影
陸軍官校建校99周年，今舉行校慶，學生部隊以小跑步方式成聽訓隊形。記者劉學聖／攝影

陸軍官校建校99周年，今舉行校慶，國防部邱國正雨中親自校閱地面部隊，天空時放晴、時而飄雨，在分列式隊伍中，率先由陸官退伍校友127人組成的老學長打頭陣，重現踢正步的軍容，博得滿堂彩，邱也稱讚完全不減當年豪情，令人欽佩與動容。

黃埔建軍及陸軍官校建校99校慶，今天在陸軍官校舉行，國防部長邱國正親臨主持校慶典禮，總統府戰略顧問一級上將霍守業；及備役上將、歷任校長、陸官校友總會、國防大學，以及三軍代表將領、瓜地馬拉和巴拉圭駐台武官及畢業校友和家眷受邀觀禮，營區下午也特地開放參觀，晚上則有音樂表演晚會。

高雄今上午天氣不佳，陰雨綿綿，時而飄雨、時而陰天，氣候算涼爽，不像往年校慶般炎熱，邱國正先校閱地面部隊，接序分列式由巨幅國旗展旗、官校「黃埔、南京、成都及鳳山」等4個時期的服飾車隊，以及校友連、各軍事院校、機步二三四旅與官校正步連等步隊依序進場，展現「三軍一體、同根同源」的黃埔精神。

其中打頭陣的校友連，是由官校69班到87班、軍階從中尉到上校的127名退役學長組成，官校正步連則由112班到115班學生編成，中間跨越47個年班，展現愛國赤誠之心別無二致，象徵世代傳承。

校友連127人精神抖擻地踢正步通過司令台，老學長們的表現絲毫不輸後頭的年輕小伙子，博得在場人士鼓掌吹哨喝采。邱國正也稱讚退伍老學長的精神，整齊的正步，仿佛回到學生時代，完全不減當年豪情，令人欽佩與動容。

邱國正勉勵軍校生記住國父孫中山建校緣由、意義與目的，並以前總統蔣中正提勉「親愛精誠」校訓四字指出，軍校生應以「親愛」對待同學，以「精誠」對自己的學問、未來職務及品格磨練自己身心。

邱指出，師生要以愛國家、愛百姓，不貪財、不怕死為使命感，成為勇敢堅忍的黃埔，承擔挽救國家的重責大任，持續發揚黃埔的光榮歷史，有人用筆寫歷史，有人用影像記錄歷史，前輩用生命寫下一頁頁不朽的光榮歷史，勉勵軍校生要為國家生存及百姓安全謀福祉。

陸軍官校建校99周年，今舉行校慶，機步二三四旅以分列式通過司令台。記者劉學聖／攝影
陸軍官校建校99周年，今舉行校慶，機步二三四旅以分列式通過司令台。記者劉學聖／攝影
陸軍官校建校99周年，今舉行校慶，學生部隊以小跑步方式成聽訓隊形。記者劉學聖／攝影
陸軍官校建校99周年，今舉行校慶，學生部隊以小跑步方式成聽訓隊形。記者劉學聖／攝影
陸軍官校建校99周年，今舉行校慶，分列式由巨幅國旗展旗展開。記者劉學聖／攝影
陸軍官校建校99周年，今舉行校慶，分列式由巨幅國旗展旗展開。記者劉學聖／攝影
陸軍官校建校99周年，今舉行校慶，其中退役老學長組成的校友正步連精神抖擻經過司令台，博得滿堂彩。記者劉學聖／攝影
陸軍官校建校99周年，今舉行校慶，其中退役老學長組成的校友正步連精神抖擻經過司令台，博得滿堂彩。記者劉學聖／攝影
陸軍官校建校99周年，今舉行校慶，國防部長邱國正雨中親自校閱地面部隊。記者劉學聖／攝影
陸軍官校建校99周年，今舉行校慶，國防部長邱國正雨中親自校閱地面部隊。記者劉學聖／攝影
陸軍官校建校99周年，今舉行校慶，其中退役老學長組成的校友正步連精神抖擻經過司令台，博得滿堂彩。記者劉學聖／攝影
陸軍官校建校99周年，今舉行校慶，其中退役老學長組成的校友正步連精神抖擻經過司令台，博得滿堂彩。記者劉學聖／攝影
陸軍官校建校99周年，今舉行校慶，官校女生連以齊步分列式通過司令台。記者劉學聖／攝影
陸軍官校建校99周年，今舉行校慶，官校女生連以齊步分列式通過司令台。記者劉學聖／攝影
陸軍官校建校99周年，今舉行校慶，實習旅長施文淮擔任閱兵指揮官指揮部隊。記者劉學聖／攝影
陸軍官校建校99周年，今舉行校慶，實習旅長施文淮擔任閱兵指揮官指揮部隊。記者劉學聖／攝影
分列式隊伍中有官校「黃埔、南京、成都及鳳山」等4個時期的服飾車隊。記者劉學聖／攝影
分列式隊伍中有官校「黃埔、南京、成都及鳳山」等4個時期的服飾車隊。記者劉學聖／攝影
陸軍官校建校99周年，今舉行校慶，官校學生連以齊步分列式通過司令台。記者劉學聖／攝影
陸軍官校建校99周年，今舉行校慶，官校學生連以齊步分列式通過司令台。記者劉學聖／攝影
陸軍官校建校99周年，今舉行校慶，官校女生連以齊步分列式通過司令台。記者劉學聖／攝影
陸軍官校建校99周年，今舉行校慶，官校女生連以齊步分列式通過司令台。記者劉學聖／攝影

邱國正 陸軍 國防部

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