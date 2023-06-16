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雲科大學生校園頂樓拍片關心俄烏戰爭 獲克羅埃西亞國際影展特別獎

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林科技大學視覺傳達設計系碩士班楊宜霏及郭文嘉以俄烏戰爭為靈感，與團隊在學校頂樓創作短片「畫圖的女孩」，參加2023年第31屆克羅埃西亞1分鐘國際影展，榮獲「前10名獎」以及「國家間團結與理解特別獎」。圖／雲林科技大學提供
雲林科技大學視覺傳達設計系碩士班楊宜霏及郭文嘉以俄烏戰爭為靈感，與團隊在學校頂樓創作短片「畫圖的女孩」，參加2023年第31屆克羅埃西亞1分鐘國際影展，榮獲「前10名獎」以及「國家間團結與理解特別獎」。圖／雲林科技大學提供

俄烏戰爭開戰一年多尚未結束，雲林科技大學視覺傳達設計系碩士班楊宜霏及郭文嘉以俄烏戰爭為靈感，與團隊在學校頂樓創作短片「畫圖的女孩」，參加2023年第31屆克羅埃西亞1分鐘國際影展，在800多部作品中脫穎而出，榮獲「前10名獎」以及「國家間團結與理解特別獎」。

楊宜霏得知獲獎非常開心，但「影片結束了，戰爭還在繼續，其實是讓人非常沈重的」。

雲林科技大學視覺傳達設計系碩士班楊宜霏及郭文嘉與團隊創作短片「畫圖的女孩」，榮獲克羅埃西亞1分鐘國際影展「前10名獎」以及「國家間團結與理解特別獎」(SPECIAL AWARD FOR SOLIDARITY AND UNDERSTANDING BETWEEN NATIONS)。

「畫圖的女孩」由教授林泰州指導，該片敘述俄烏戰爭開戰以來，超過220萬孩童成為難民，甚至是全家唯一的生還者，且悲劇仍然持續中，楊宜霏、郭文嘉將校園頂樓布置成戰爭場景，在戰爭中失去雙親的女孩在地上畫下父母的身影，全片以小孩的視角去看待戰爭這件事，反映全人類因戰爭連同族都屠殺的縮影。

該片從概念發想、拍攝到後製剪輯完成，歷時12天，負責編導的楊宜霏說，得到大獎固然驚喜，但這影片發想是建立在真實悲劇的戰爭，許多可憐的人民深受戰爭迫害，尤其是最為弱勢的孩童。如果世界上沒有存在戰爭這個詞，也不會有無止盡的悲劇，影片結束了，戰爭還在繼續，其實是讓人非常沈重的。

2023年克羅埃西亞1分鐘國際影展有40個國家、800多部作品影片參與競賽，「國家間團結與理解特別獎」這個獎項是評審有鑑於這一年國際戰爭爆發，國與國之間理解彼此處境與對和平的期待，特別頒發此獎項給「畫圖的女孩」。

克羅愛西亞官方揭曉頁面與全片:

https://www.crominute.hr/awarded-and-top-ten- films/?fbclid=IwAR1g61y5TQptGAu8okKQj8cUCpz7MPY3o4vOZuQFGDyYuRby5M2cIEJpJ3c

雲林科技大學視覺傳達設計系碩士班楊宜霏及郭文嘉以俄烏戰爭為靈感，與團隊在學校頂樓創作短片「畫圖的女孩」，參加2023年第31屆克羅埃西亞1分鐘國際影展，榮獲「前10名獎」以及「國家間團結與理解特別獎」。圖／雲林科技大學提供
雲林科技大學視覺傳達設計系碩士班楊宜霏及郭文嘉以俄烏戰爭為靈感，與團隊在學校頂樓創作短片「畫圖的女孩」，參加2023年第31屆克羅埃西亞1分鐘國際影展，榮獲「前10名獎」以及「國家間團結與理解特別獎」。圖／雲林科技大學提供
雲林科技大學視覺傳達設計系碩士班楊宜霏及郭文嘉以俄烏戰爭為靈感，與團隊在學校頂樓創作短片「畫圖的女孩」，參加2023年第31屆克羅埃西亞1分鐘國際影展，榮獲「前10名獎」以及「國家間團結與理解特別獎」。圖／雲林科技大學提供
雲林科技大學視覺傳達設計系碩士班楊宜霏及郭文嘉以俄烏戰爭為靈感，與團隊在學校頂樓創作短片「畫圖的女孩」，參加2023年第31屆克羅埃西亞1分鐘國際影展，榮獲「前10名獎」以及「國家間團結與理解特別獎」。圖／雲林科技大學提供

俄烏戰爭 克羅埃西亞

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