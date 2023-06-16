2023世界中學生運動會 彰化3子弟入選國手

中華民國高中體育總會日前公布2023世界中學生運動會代表隊名單，彰化縣3名在學選手榜上有名，國立員林農工李柏睿、彰化高商賴尹甯、縣立竹塘國中校友黃詩涵都將代表我國，分別參加賽跑、跨欄、三級跳的世界中學生田徑賽，縣政府今天發出賀函並預祝摘金奪冠。

縣政府教育處表示，今年自員林農工畢業的選手李柏睿去年參加第四屆亞洲青年田徑錦標賽，跑出10秒73佳績榮獲銀牌，今年全國中等學校運動會拿下100公尺銀牌、200公尺金牌及高男4*100公尺接力金牌，本月到韓國參加第五屆亞洲青年田徑錦標賽，得到青少男100公尺第五名及青少男200公尺第六名，這次入選世界中學生未滿18組我國代表隊的徑賽選手。

彰化高商選手賴尹甯就讀信義國中小的國中部，接受教練張櫻藍指導，國三時參加全國中等學校運動會國女100公尺跨欄金牌，以13秒86佳績刷新大會紀錄，另在400公尺跨欄榮獲銀牌；自升學彰化高商，放學後才進行專長訓練，參加第四屆亞洲青年田徑錦標賽，次14秒24榮獲青少女100公尺跨欄銅牌，今年全國中等學校運動會獲高女組100公尺跨欄金牌、400公尺跨欄項目銀牌。

台中市惠文高中學生黃詩涵就讀竹塘國中時，因運動會田徑賽表現亮眼被發掘，國二轉戰五項全能，得到縣長盃國女組冠軍，後來受傷國三轉到跳遠項目，隨即在去年得到全中運高女組跳遠、台北市秋季全國田徑公開賽高女組跳遠、三級跳遠冠軍，及今年全中運高女組田徑跳遠銀牌。