快訊

央行踢房市一腳「第二戶限貸7成」 銀行：換屋族傷最重

台積電六度榮登「繳稅王」亞軍是陽明海運

女志工再發文 指陳柏惟聲明有不實之處：我知道他有很厚的防護罩

上學車禍與母天人永隔 他重傷復健拚會考獲縣長獎含淚告慰母

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣萬丹國中九年級鄭廷佑（右）去年會考拚出好成績，校長黃豊欽（左）對於廷佑永不放棄的學習精神相當感佩。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹國中九年級鄭廷佑（右）去年會考拚出好成績，校長黃豊欽（左）對於廷佑永不放棄的學習精神相當感佩。記者劉星君／攝影

屏東縣萬丹國中九年級鄭廷佑的母親去年9月騎機車載他上學途中，在校門口前待轉剛起步，遭闖紅燈貨車駕駛撞上，母子遭撞飛，母送醫不治，鄭廷佑重傷，氣胸、身體多處骨折，歷經3次開刀、半年復健，今年2月他重返校園，國中會考拚出5A以上好成績，今畢業典禮獲頒縣長獎，他想跟在天上媽媽說，「謝謝您從小到大照顧、督促我念書」。

身高181公分鄭廷佑熱愛打排球，是學校排球隊快攻手，突然其來車禍，他在加護病房時得知母親過世，車禍造成他氣胸、左小腿、左髖關節骨折，半個月開3次刀，手術後復健辛苦，重新學走路。

他強忍淚水，在家人的陪伴照顧，他告訴自己「要趕快恢復行走能力，像正常人一般」，他從只能拿拐杖單腳走路，到慢慢學會走路，如今左腳、左髖骨，都還放鋼板，醫師評估最快明年寒假才能開刀拆除，目前僅做較緩和的運動走路。

除復健外，他在病床上努力念書，跟著學校老師的視訊教學，不讓學科落後，他說，給自己設目標，國中會考要拿下5+以上成績。國中會考成績公布，他拿下國文、自然、社會A++、英文A+、數學A，未來要留縣升學念屏東高中。

鄭廷佑在班上都是前兩名，他說，七八年級時打好基礎，複習時不會太難，九年級上學期的新進度，病榻上學習，感謝老師一路照顧。

面臨車禍巨變，鄭廷佑說，事情已發生，如何面對未來，讓未來做得更好，避免意外發生，也更加注意安全。媽媽生前總叮囑他「好好用功、考好一點，獨立一點」，國中會考成績發布，他暗自跟在天上媽媽分享，想跟媽媽說「謝謝您從小到大照顧，督促我念書」

校長黃豊欽說，廷佑面對人生打擊，短時間內重返校園，還面臨國中會考，相當獨立，課業急起直追，沒有放棄並設定目標，相當不容易。車禍後，學校路口改善，安全島植栽往下修，讓兩側車子通行都看得到，校門口設科技執法。

萬丹國中今畢業典禮，鄭廷佑獲頒縣長獎、鄉長獎學金、校友會獎學金等，他說，獎學金要先存起來。

屏東縣萬丹國中九年級鄭廷佑去年9月母親載他上學途中遭闖紅燈貨車撞上，他與母親天人永隔，歷經多次開刀、復健，國中會考拚出佳績，畢業獲頒縣長獎。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹國中九年級鄭廷佑去年9月母親載他上學途中遭闖紅燈貨車撞上，他與母親天人永隔，歷經多次開刀、復健，國中會考拚出佳績，畢業獲頒縣長獎。記者劉星君／攝影

會考 車禍

延伸閱讀

會考失常他崩潰「5A變3A」 過來人勉勵態度是關鍵：一路考進台大博

東石國中會考成績亮眼 校長創Pizza制度成功減C

會考5A6+不讀高中丟臉？ 雄中生見高職兄上台科反讚：cp值高

偏郊鳥松國中免費加開第8節 國中會考衝出好成績

相關新聞

看了心碎！某新北高中營養午餐內容物曝 家長哭：菜單上沒寫「廚餘」

一名家長在臉書「爆怨公社」PO出自己孩子學校的營養午餐，直問臉書大神：「各位大神請幫我看看，這是孩子學校的營養午餐中的一道菜，我在菜單上真找不到一道名叫『廚餘』的菜」。照片中的餐桶內的確看似廚餘外觀，引起網友熱議。

入學即倒數！距學測剩2年7月 高中校長「恐嚇」新生應做3件事

彰化縣各公私立高中今天舉辦112學年優免新生報到，國立員林高中祭出獎助學金，今天報到104人，兩名44總級分新生都可領到...

影／台中啟明學校畢業典禮 畢業生父許願：一生平安健康

台中市啟明學校今天舉行畢業典禮，許多視障或身心障礙畢業生由老師牽手走到頒獎點，學生今天畢業，有些老師仍不放心，在旁叮嚀學...

上學車禍與母天人永隔 他重傷復健拚會考獲縣長獎含淚告慰母

屏東縣萬丹國中九年級鄭廷佑的母親去年9月騎機車載他上學途中，在校門口前待轉剛起步，遭闖紅燈貨車駕駛撞上，母子遭撞飛，母送...

從拒學到重返校園 南華高中挺住邊緣生

根據教育部統計，高中職休學、退學率連年上升，從100學年度的8,290人，增至109學年的1萬257人，增加將近2千人，...

直升入學錄取率創新高 正義中學獲家長學生肯定

112學年度高雄區高中直升入學14日放榜，正義中學國中部應屆畢業生54%（43人）放棄免試入學選擇直升高中部，超過可錄取...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦