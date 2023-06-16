上學車禍與母天人永隔 他重傷復健拚會考獲縣長獎含淚告慰母

屏東縣萬丹國中九年級鄭廷佑的母親去年9月騎機車載他上學途中，在校門口前待轉剛起步，遭闖紅燈貨車駕駛撞上，母子遭撞飛，母送醫不治，鄭廷佑重傷，氣胸、身體多處骨折，歷經3次開刀、半年復健，今年2月他重返校園，國中會考拚出5A以上好成績，今畢業典禮獲頒縣長獎，他想跟在天上媽媽說，「謝謝您從小到大照顧、督促我念書」。

身高181公分鄭廷佑熱愛打排球，是學校排球隊快攻手，突然其來車禍，他在加護病房時得知母親過世，車禍造成他氣胸、左小腿、左髖關節骨折，半個月開3次刀，手術後復健辛苦，重新學走路。

他強忍淚水，在家人的陪伴照顧，他告訴自己「要趕快恢復行走能力，像正常人一般」，他從只能拿拐杖單腳走路，到慢慢學會走路，如今左腳、左髖骨，都還放鋼板，醫師評估最快明年寒假才能開刀拆除，目前僅做較緩和的運動走路。

除復健外，他在病床上努力念書，跟著學校老師的視訊教學，不讓學科落後，他說，給自己設目標，國中會考要拿下5+以上成績。國中會考成績公布，他拿下國文、自然、社會A++、英文A+、數學A，未來要留縣升學念屏東高中。

鄭廷佑在班上都是前兩名，他說，七八年級時打好基礎，複習時不會太難，九年級上學期的新進度，病榻上學習，感謝老師一路照顧。

面臨車禍巨變，鄭廷佑說，事情已發生，如何面對未來，讓未來做得更好，避免意外發生，也更加注意安全。媽媽生前總叮囑他「好好用功、考好一點，獨立一點」，國中會考成績發布，他暗自跟在天上媽媽分享，想跟媽媽說「謝謝您從小到大照顧，督促我念書」

校長黃豊欽說，廷佑面對人生打擊，短時間內重返校園，還面臨國中會考，相當獨立，課業急起直追，沒有放棄並設定目標，相當不容易。車禍後，學校路口改善，安全島植栽往下修，讓兩側車子通行都看得到，校門口設科技執法。