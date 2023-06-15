直升入學錄取率創新高 正義中學獲家長學生肯定

112學年度高雄區高中直升入學14日放榜，正義中學國中部應屆畢業生54%（43人）放棄免試入學選擇直升高中部，超過可錄取人數，學生及家長對校方的肯定，讓正義的師長大為振奮。

曾獲高市自然科競賽生物科銅牌的邱意晴今年會考成績達5A／33點，錄取高雄女中沒問題，但選擇直升正義高中部。她表示正義的資源多，透過國中部的增廣輔導課程及競賽培訓課程，不補習也能從容面對會考，所以決定留正義升高中，很期待未來升高中後的小論文課程。

成績可錄取雄中的謝富安說，正義課程多元，老師教學仔細，師生互動緊密，而且離家近，最重要的是高中部將增日語課，是他第二外語的首選，因此決定直升高中部。

陳訢慈今年5月赴美參加ROBOFEST世界機器人大賽獲GAME主題賽第四名，回台還來不及調時差就參加會考，但他決定直升高中部，持續精進資訊科技能力。面對未來，希望在世界舞台獲得更佳成績，也希望透過特殊選才進入理想大學。