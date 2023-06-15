今年暑假有好戲看 彰化兒童藝術節登場

彰化今年暑假有好戲看！彰化兒童藝術節將從7月22日至8月26日在員林演藝廳登場，帶來8月5日「I FUN起步走」戶外免費開幕活動、為期3週「長大的那一天」光影特展、10檔售票好戲，邀請8個國內優質劇團演出，縣長王惠美邀請全國各地民眾前來彰化看表演。

8月5日上午在員林演藝廳戶外廣場有多元有趣「I FUN 起步走」戶外免費開幕活動，由魔梯形體劇場、貓頭鷹兒童實驗劇團演出、親子闖關、文創市集，現場消費滿額還有機會獲得精美小禮物。

免票入場為期3周的「長大的那一天」光影特展，7月19日到8月5日在員林演藝廳展覽室辦理，展示飛人集社劇團「一睡一醒之間」系列三部曲戲偶，觀展者可一窺曾巡迴演出過法國、西班牙、日本、新加坡、台灣北中南各縣市等地的戲偶本尊，一飽眼福。現場還有小影偶手作區、光影面具互動區，好看又好玩，邀請大家一起來看看。

文化局表示，還有10檔精采好戲，包括6檔「好劇童樂會」精彩節目、1檔「藝童體驗營」在員林演藝廳售票演出，包括有7月22及23日Dot Go劇團「藝童體驗營」及「原來在員林2.0」、7月29日童歡藝術有限公司「超人力霸王舞台劇In Taiwan 2023」動感戰鬥戲劇體驗、8月5日Dot Go劇團「星幻銀河列車」、8月12日風神寶寶兒童劇團「我的風神寶寶與風神寶寶」改編自「西遊記 真假孫悟空」。

8月19日飛人集社劇團「長大的那一天」以光影偶戲營造詩意的視覺美感、8月20日吳彥霆X徐啟洋X孫自怡X臺北表演藝術中心「搖滾兒歌｜呼叫！夏天戰隊」、8月26日彰化傑出團隊萍蓬草兒童劇團年度公演「格列佛遊記」。

還有3檔「PLAY童趣坊」收費報名，分別有7月29日「小戲胞愛表演3.0」、8月5日-6日「親子環保故事偶工作坊」、8月19日「親子光影偶工作坊」，讓大小親子觀眾與演出團隊有更多互動機會。

文化局表示， 2023彰化兒童藝術節「好劇童樂會、藝童體驗營」票券，已在OPENTIX兩廳院文化生活售票系統正式啟售。6月30日前購買2023彰化兒童藝術節「好劇童樂會、藝童體驗營」，不限張數可享早鳥75折優惠。錯過早鳥購票達15張，也享團體票8折優惠。另憑2023彰化兒童藝術節票券，至藝文店家消費，即享有一票雙享優惠及折扣。

詳細活動內容請上OPENTIX兩廳院文化生活售票系統 https://www.opentix.life/topic/1648173664781045760