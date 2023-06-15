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雲林白血病童寫自己的奇蹟人生 小號首席還是美術天才

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣斗六市長林聖爵（右六）今天頒發市長獎予92名獲獎的小學畢業生。圖／斗六市公所提供
雲林縣斗六市長林聖爵（右六）今天頒發市長獎予92名獲獎的小學畢業生。圖／斗六市公所提供

雲林斗六國小畢業生莊竣博是白血病患者，為了住院治療曾中斷學業，但對新事物保持好奇心的他，在病房裡的日子，依然沒忘記學習，後來終獲醫生同意，回到校園上課，6年小學生涯，不僅課業成績優異，屢獲美術獎，更是學校管樂團的小號首席，斗六市公所今頒市長獎，他從市長林聖爵手中接過獎狀，露出靦腆的淺淺笑意，彷彿對自己說「我做到了」，精神令人敬佩與欣慰。

莊竣博4歲時罹患急性淋巴性白血病，需長期在醫院治療，熱愛上學的他，迫於無奈，幼兒園的快樂生活只能按下暫停鍵，脫離了校園，在充滿藥水味的環境中，他仍對學習有著高度興趣，家人為他準備教材，也在病床邊擺了許多書籍，他時常在自己的小空間裡，享受探索新知的樂趣。

升上當準國小生的那年，醫師評估莊竣博可以回到學校上課了，他雀躍不已，開心到要跳起來，熱切迎接期待已久的新生活，6年的校園中，結交志同道合的朋友，課業表現優異，才藝方面也非常投入，尤其屢獲校內外美術獎，這次更獲頒市長獎，看似「勝利的人生」，外界難以看出，他是忍了多少病痛才能克服。

斗六市公所今天在斗六廳舉行112年國民小學市長獎頒獎典禮，市長林聖爵一一頒發獎狀予92名獲獎的畢業生，頒至莊竣博時，大家聽聞他的生命故事都感動不已，台下同儕與師長紛紛起立為他鼓掌，為他喝采的淚水在眼眶打轉。林聖爵說，盼掌聲祝福他，永保熱愛生命的心，展翅高飛。

雲林斗六國小畢業生莊竣博（中）是白血病患者，他與病痛共處，6年小學生涯拚命學習，不僅課業成績優異，屢獲美術獎，更是學校管樂團的小號首席，今獲頒斗六市長獎。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六國小畢業生莊竣博（中）是白血病患者，他與病痛共處，6年小學生涯拚命學習，不僅課業成績優異，屢獲美術獎，更是學校管樂團的小號首席，今獲頒斗六市長獎。記者陳苡葳／攝影

斗六 小學生

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