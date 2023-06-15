看了心碎！某新北高中營養午餐內容物曝 家長哭：菜單上沒寫「廚餘」

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聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自爆怨公社
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一名家長在臉書「爆怨公社」PO出自己孩子學校的營養午餐，直問臉書大神：「各位大神請幫我看看，這是孩子學校的營養午餐中的一道菜，我在菜單上真找不到一道名叫『廚餘』的菜」。照片中的餐桶內的確看似廚餘外觀，引起網友熱議。

該名原PO家長表示，PO出的菜色是新北某高中二年級於6月13日的營養午餐實景，他也一再更新貼文，表示實在無意公審供應餐點的廠商，從小孩幼稚園念書開始便從未看過學校營養午餐的菜單，「孩子是不是媽寶跟討論菜色無關」。

網友見文覺得，「營養午餐阿不都這樣」，會不會只是「擺盤」問題，在餐桶太大、內容物太少的情況下，顯得看起來像「廚餘」，「這道菜在於紅蘿蔔大小不一，加上雞肉都燉爛散開，紅蘿蔔跟雞肉如果可以大塊一點不要鬆散，應該賣相上會好很多。」

也有人覺得，「會不會是把吃不完的菜倒在一個桶子裡，有沒有可能是這樣的情況？」有網友支持原PO家長，認為營養午餐「不是因為便宜就可以隨便耶」，但也有網友覺得「一個月才付多少卻要5星級的」，既然害怕營養午餐的品質堪慮，可以天天讓小孩帶便當，可以避免孩子吃到廚餘。

圖擷自爆怨公社
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營養午餐 廚餘 高中生

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