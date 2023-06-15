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蟒蛇豹紋守宮鬆獅蜥進國小校園 舞蹈高手分享養寵物小朋友驚喜

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
擔任世界和平會志工、公益天使的林建廷，接受嘉義市大同國小邀請與父母到校演講，帶著飼養的爬蟲寵物：球蟒、豹紋守宮、鬆獅蜥，以「蟒撞人生笑蜥蜥」為主題演講，讓小朋友驚呼連連。圖／大同國小提供
擔任世界和平會志工、公益天使的林建廷，接受嘉義市大同國小邀請與父母到校演講，帶著飼養的爬蟲寵物：球蟒、豹紋守宮、鬆獅蜥，以「蟒撞人生笑蜥蜥」為主題演講，讓小朋友驚呼連連。圖／大同國小提供

擔任世界和平會志工、公益天使的嘉義高工畢業生林建廷，去年暑假獨自搭機勇闖美國紐約，參加街舞大賽榮獲分項冠軍及1座小金人獎盃，嘉義市大同國小昨天邀請他與父母到校演講，林建廷帶著飼養的爬蟲寵物：球蟒、豹紋守宮、鬆獅蜥，以「蟒撞人生笑蜥蜥」為主題演講，讓小朋友驚呼連連，將蟒放手臂、脖子。

「我的媽呀！蟒蛇來了！」校長盧淑娟即將榮退，策畫畢業系列活動，林建廷與熱心教育公益的父親林怡華、母親熊千綺，帶著寵物到校園進行一場難得的演講！林建廷以「蟒撞人生笑蜥蜥」為主題，跟畢業生分享他養的寵物：球蟒、豹紋守宮及鬆獅蜥，牠們的特性、生活習性與其他蛇類的異同。

活動最高潮是讓畢業生們，與這些寵物近距離接觸，很多孩子都興致盎然的將球蟒披掛上身，將守宮及鬆獅蜥放在手上、胸前親密接觸，非常熱鬧！面對這些爬蟲寵物，有師長躲得老遠，還全身起雞皮疙瘩，不敢靠近，形成有趣對比。

盧淑娟感謝林怡華、熊千綺夫妻與林建廷，帶來這麼精彩的爬蟲類教學體驗，讓孩子們上了一堂難得的生物課與生命教育！建廷不到20歲，人生經歷波瀾迭起，正向看待人生中的起伏；一身好舞藝震驚國內外！

林建廷透過特殊選才入學南華大學，暑假結束將成為大學新鮮人，林建廷、林育騰兄弟檔，建廷擅長舞蹈，育騰熱中繪畫，國小擔任世界和平會公益天使，努力參加比賽，拚獎金幫助貧困兒童。

林建廷去年獨自赴美參加街舞大賽獲獎，申請各項文件處理所有事務，勇闖美國，剛到紐約休息不到6小時，顧不得時差，投入連串演出比賽，連和烏克蘭、日本姐姐，美國哥哥組成聯合隊，「雜牌成軍」也跳到團體組亞軍。

擔任世界和平會志工、公益天使的林建廷，接受嘉義市大同國小邀請與父母到校演講，帶著飼養的爬蟲寵物：球蟒、豹紋守宮、鬆獅蜥，以「蟒撞人生笑蜥蜥」為主題演講，讓小朋友驚呼連連。圖／大同國小提供
擔任世界和平會志工、公益天使的林建廷，接受嘉義市大同國小邀請與父母到校演講，帶著飼養的爬蟲寵物：球蟒、豹紋守宮、鬆獅蜥，以「蟒撞人生笑蜥蜥」為主題演講，讓小朋友驚呼連連。圖／大同國小提供
擔任世界和平會志工、公益天使的林建廷，接受嘉義市大同國小邀請與父母到校演講，帶著飼養的爬蟲寵物：球蟒、豹紋守宮、鬆獅蜥，以「蟒撞人生笑蜥蜥」為主題演講，讓小朋友驚呼連連。圖／大同國小提供
擔任世界和平會志工、公益天使的林建廷，接受嘉義市大同國小邀請與父母到校演講，帶著飼養的爬蟲寵物：球蟒、豹紋守宮、鬆獅蜥，以「蟒撞人生笑蜥蜥」為主題演講，讓小朋友驚呼連連。圖／大同國小提供
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擔任世界和平會志工、公益天使的林建廷，接受嘉義市大同國小邀請與父母到校演講，帶著飼養的爬蟲寵物：球蟒、豹紋守宮、鬆獅蜥，以「蟒撞人生笑蜥蜥」為主題演講，讓小朋友驚呼連連。圖／大同國小提供
擔任世界和平會志工、公益天使的林建廷，接受嘉義市大同國小邀請與父母到校演講，帶著飼養的爬蟲寵物：球蟒、豹紋守宮、鬆獅蜥，以「蟒撞人生笑蜥蜥」為主題演講，讓小朋友驚呼連連。圖／大同國小提供
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擔任世界和平會志工、公益天使的林建廷，接受嘉義市大同國小邀請與父母到校演講，帶著飼養的爬蟲寵物：球蟒、豹紋守宮、鬆獅蜥，以「蟒撞人生笑蜥蜥」為主題演講，讓小朋友驚呼連連。圖／大同國小提供
擔任世界和平會志工、公益天使的林建廷，接受嘉義市大同國小邀請與父母到校演講，帶著飼養的爬蟲寵物：球蟒、豹紋守宮、鬆獅蜥，以「蟒撞人生笑蜥蜥」為主題演講，讓小朋友驚呼連連。圖／大同國小提供
擔任世界和平會志工、公益天使的林建廷，接受嘉義市大同國小邀請與父母到校演講，帶著飼養的爬蟲寵物：球蟒、豹紋守宮、鬆獅蜥，以「蟒撞人生笑蜥蜥」為主題演講，讓小朋友驚呼連連。圖／大同國小提供
擔任世界和平會志工、公益天使的林建廷，接受嘉義市大同國小邀請與父母到校演講，帶著飼養的爬蟲寵物：球蟒、豹紋守宮、鬆獅蜥，以「蟒撞人生笑蜥蜥」為主題演講，讓小朋友驚呼連連。圖／大同國小提供
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