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圖表／3年半僅使用18次…美警的標配 為何電擊槍來台被打入冷宮？

玩美興趣！ 南美館教金箔刮畫 製作未來名片

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市建興國中攜手南美館，推生涯發展教育，學生學金箔刮畫，製作「未來名片」。圖／建興國中提供
台南市建興國中攜手南美館，推生涯發展教育，學生學金箔刮畫，製作「未來名片」。圖／建興國中提供

台南市建興國中攜手南美館，推生涯發展教育，引領學生除了讀書外，知道如何探索自己，也透過不同類型的課程了解自己的興趣；學生並學金箔刮畫，製作自己獨一無二的「未來名片」，學生認為這門課超有意義，也是很特別的畢業禮物。

「除了教室課堂教學外，如何引導國中學生探索未來？」建興國中老師吳秀莉思考該如何協助學生從生活中探索自己，經由南美館的協助，她先引領學生依據「興趣何倫碼」在國二時自主規畫感興趣的職業並踏查社區職業踏查，設計「玩美興趣」課程，接著在南美館實地調查參觀者滿意度問卷、玩畫作躲貓貓來辨識及認識空間，以及碎形風箏製作來了解南美館的碎形屋頂，加上策展人生涯轉折等活動協助學生探索不同類型的興趣。

吳秀莉說，這次活動以國三未來名片設計課程為發想，南美館藉由金箔刮畫教學，讓學生能巧妙結合藝術與生涯，發揮自己的巧思，想像未來的理想職業，進而能規畫安排自己的生涯進路。

共有兩個班級52名學生參加這門課程，學生表示，金箔刮畫的製作方式非常有趣，看似簡單的步驟，但有很多細節需要注意，是很有意義的課，「想像10年後的自己，製作自己獨一無二的未來名片，期能打造自己的閃亮『金』未來。」

台南市建興國中攜手南美館，推生涯發展教育，學生學金箔刮畫，製作「未來名片」。記者鄭惠仁／攝影
台南市建興國中攜手南美館，推生涯發展教育，學生學金箔刮畫，製作「未來名片」。記者鄭惠仁／攝影

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