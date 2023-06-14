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禁染髮畢業生上台領獎？ 校方回應：學生解讀錯誤

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林一所縣立國中傳出校長聲明「畢業生如有染髮不能上台領獎」等言論，學校今天釋疑可能當時宣達事項多，產生語意解讀落差。記者陳苡葳／攝影
雲林一所縣立國中傳出校長聲明「畢業生如有染髮不能上台領獎」等言論，學校今天釋疑可能當時宣達事項多，產生語意解讀落差。記者陳苡葳／攝影

網路上熱議雲林一所縣立國中校長日前在朝會上聲明畢業生如有染髮，不能上台領獎，及學生染髮可能被視為藥物濫用等言論，當事學校今天回應，學校沒有髮禁及服儀等相關規定，可能原因是當日正巧在宣導藥物濫用，宣達事項多造成學生解讀錯誤；針對領獎人也無特別限制，僅部分人數較多的獎項以派代方式進行。

昨網路揭露雲林一所縣立國中校長在朝會上表示，學生染髮可能被視為藥物濫用，聲明畢業生有染髮者，不能上台領獎等言論，引起學生之間熱烈討論，有些家長也得知此事，認為校方應該尊重孩子意見。

不過該國中今天還原狀況，指當日朝會正宣導身體自主權內涵，提醒學生需對自己的身體負管理責任和保護義務，並說明頭髮染劑對15歲以下的人恐有傷健康，如同藥物會對身體造成傷害，當時還有宣達其他事項，可能因此衍生錯誤解讀。

由於該校沒有活動中心，辦理大型活動得架棚及舞台車，礙於場地有限，學校明天舉辦畢業典禮時，部分較多領獎人的獎項會以派1位代表人、其他人列席的方式進行。

校方說明，學生有任何意見需要反映，時常透過自治會會長代表和學校溝通討論，學生也會自主研擬多重方案並提出來，只要具可行性，學校都會支持，師生溝通平台暢通，藉機也鼓勵學生踴躍向與學校反映意見、做良性的交流。

雲林 服儀

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