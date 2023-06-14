雲林某國中傳染髮不能上台領獎引網友炸鍋 教育處回應了

雲林某國中傳出校長日前在朝會上當著全校師生面前說「畢業生如有染髮，不能上台領獎」因為「學生染髮可能被視為藥物濫用」引發熱議，雲林縣府教育處長邱孝文表示，該校沒有這樣的規範，應是宣導時學生誤會、斷章取義，才會造成誤會。

有網紅在臉書上揭露，雲林縣某國中校長，日前在朝會上當著全校師生面前聲明「畢業生如有染髮，不能上台領獎」因為「學生染髮可能被視為藥物濫用」引發學生熱議，此言論昨日被公開在網路上後引起議論，網友炸鍋批評「荒謬」、「教育觀念進步慢」。

雲林縣府教育處長邱孝文說，經他了解，該校校長說沒有規範畢業生染髮不能上台領獎這樣的事情，該校從來沒有做這樣的規範，應該是平常有一些學校相關的宣導，被學生斷章取義，造成誤會，事實上學校沒有這樣的規範，也不會做這樣的事，雲林縣學校也沒有相關的規範。