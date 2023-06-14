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小一女兒考題要「猜字」 醫師爸被考倒：連我都想不出來

聯合新聞網／ 綜合報導

兒童感染科醫師顏俊宇昨（13）日分享小一女兒的國文考題，其中一大題是要根據提示來猜字，沒想到他直接被考倒，顏俊宇也直呼：「小一考題變難，應該不是我自己的錯覺吧？」

粉專《雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師》貼出小一女兒的國語小考題目，表示自己這次幫對方考前複習，因為不小心搞錯範圍，原本想說她會考不好，結果還是有90幾分的好成績，「但細看錯了什麼，發現猜字那一大題好難，連我自己有題目都想不出來」。

醫師顏俊宇分享小一女兒的國文考題，其中一大題是要根據提示來猜字，沒想到他直接被考倒。圖擷自《雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師》
醫師顏俊宇分享小一女兒的國文考題，其中一大題是要根據提示來猜字，沒想到他直接被考倒。圖擷自《雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師》

考題：

一、樹旁邊有隻象

二、他在正下面，他在步上面，他的左邊加個扌，學會扯鈴拍拍手

三、他的手很白

四、從門縫中看太陽

五、自己跟自己說話

答案：

一、橡

二、止

三、拍

四、間

五、記

顏俊宇也笑說，第二題和第五題難度升級，尤其第五題真的「超難」，他也想不出來，結論是「現在就算公立小學的試題也真的不簡單，需要透徹的了解和應用才行」。

網友們也紛紛表示，「不講以為元宵節猜燈謎」、「感覺就是為考生字硬出的考題，一點都不實際」、「我們是毫無範圍猜，孩子是在這幾課學過的生字找出答案，我覺得還滿有意思的」、「也太難，感覺出題老師很用心」、「原來現在流行玩這個！我家小一跟小二的兩兄妹會一起玩這樣的解謎小遊戲，說小句子讓對方猜字，我發現要對字的結構意義清楚才能說出句子來讓對方猜」。

醫師 考題

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