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畢業紀念冊沒亞斯兒名字、獨照 母怒：怎忍心讓他毫無存在感

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畢業紀念冊沒亞斯兒名字、獨照 母怒：怎忍心讓他毫無存在感

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
一名家長在網路上控訴，新竹一所私立高中職的畢業紀念冊上，竟無自家孩子的名字和獨照，只有團體照及一張四人照中發現孩兒的身影，指出校園的不友善。 示意圖／ingimage
一名家長在網路上控訴，新竹一所私立高中職的畢業紀念冊上，竟無自家孩子的名字和獨照，只有團體照及一張四人照中發現孩兒的身影，指出校園的不友善。 示意圖／ingimage

畢業季來臨，許多學生都拿到畢業紀念冊，一名家長在網路上控訴，新竹一所私立高中職的畢業紀念冊上，竟無自家孩子的名字和獨照，只有團體照及一張四人照中發現孩兒的身影，指出校園的不友善，讓許多亞斯兒困難前行，對此，這名家長事後與該校的校長聯繫後，校長立刻補救，會請廠商重新印製一本有孩子名字跟獨照的畢業紀念冊。

這名家長在臉書上ＰＯ文，陸續被「竹北人有事嗎」等網路社群轉出，引發許多人討論。文章中指出，拿到畢業紀念冊後，他迫不急待翻找孩兒的身影，竟找不到孩子的名字和獨照，氣得把紀念冊丟進家裡的紙類回收箱。冷靜後，默默又撿回來，努力在其他生活照及團體照中才找到孩子身影，證明他真的存在這班級過。

家長也不滿，他的孩子是自閉症，但老師怎麼忍心讓他毫無存在感？過去的三年，孩子一直只是教室裡的客人，他曾是試圖跟導師溝通，希望孩子們能對他友善一點，不要在教室裡拿飛盤丟他，不要在他座位前面丟球，造成他的心理恐懼。上體育課時也不要不小心把球朝他在的方向丟。結果老師的回答總是，孩子們都不是故意的，很多事都是他自己誤會了，「於是他的名字沒有出現在畢業紀念冊上，好像也是很剛好的誤會。」

對此，家長也說，事後打電話到校長室，向校長說明狀況，校長也立刻說補救方式，會請廠商重新印製一本有孩子名字跟獨照的畢業紀念冊給他。

這篇文章ＰＯ出，引發很多迴響，有網友直言「這比扯鈴還扯，畢業紀念冊竟沒孩子的名字和獨照，是有多無視才能做到如此。」「心疼孩子的遭遇，不管是不是特殊兒，都不該受這種待遇。」

不過也有該學生的同學在網路回應，指出畢冊編輯委員確實有去向這名學生詢問，他的答案是「沒差、隨便」，才造成此事發生。不過這名母親則回應，「畢業冊上沒有自己孩子的名字和獨照，任何一位家長都無法接受。」

該名學生的幾位同學也在網路澄清，「飛盤是不小心丟到他，已經跟他道歉，卻被對方要求下跪，導師有處理此事」。此外，「也沒有在體育課朝他方向丟，當時打倒籃框後反彈到球場邊線外，不小心打到另一位同學，而非該生本人」。對此，這名母親回應，「因為孩子是亞斯伯格症，就是會怕，希望外界能同理亞斯伯格症的感受與一般人不同。」

這名家長事後與該校的校長聯繫後，校長立刻補救，會請廠商重新印製一本有孩子名字跟獨照的畢業紀念冊。圖／擷取自臉書
這名家長事後與該校的校長聯繫後，校長立刻補救，會請廠商重新印製一本有孩子名字跟獨照的畢業紀念冊。圖／擷取自臉書
家長在網路上控訴，新竹一所私立高中職的畢業紀念冊翻開後，竟無一名孩子的名字和獨照。圖／擷取自臉書
家長在網路上控訴，新竹一所私立高中職的畢業紀念冊翻開後，竟無一名孩子的名字和獨照。圖／擷取自臉書
家長也說，只有團體照及一張四人照中發現孩兒的身影，指出校園的不友善，讓許多亞斯兒困難前行。圖／擷取自臉書
家長也說，只有團體照及一張四人照中發現孩兒的身影，指出校園的不友善，讓許多亞斯兒困難前行。圖／擷取自臉書

亞斯伯格症 教室 體育

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