銘中會考3人全國最高36級分 分享作文滿級分秘訣：讀報

112學年教育會考成績9日出爐，基隆市銘傳國中王彦程、陳禹睿、匡淇銘3人都達到全國最高的36級分，5A++而且作文滿級分，成績相當亮眼。其中王彦程分享讀書秘訣，他每天從讀報「借鑒閱讀」，在平常生活中提煉對社會議題的觀點與想法，學會表達自我的重要能力，才能在作文拿到滿級分。

銘傳國中會考成績5A++有14人，作文滿級分也有11位。王彦程透露會考有一套秘訣，利用「換位思考」在做題練習時想像自己是老師會如何回答同學的提問，無需死記硬背，有時和同學一些有趣互動和口訣，可幫助有效梳理統整。

「借鑒閱讀」是王彦程在寫作測驗上拿到滿分的利器，他說，從讀報中提煉對生活社會議題的觀點與想法，學會表達自我的重要能力，「持續的練習對寫作表達是很重要的」。

導師江民山老師表示，王彦程和班上孩子每天主動練習短文，甚至要求更多學測指考題目進行長篇寫作練習，從習慣中培養寫作樂趣、從樂趣中建立寫作能力，是這一次班上同學們能在會考中寫出「亮點」的最大功臣。

陳禹睿建議，適當的休息可看小說轉換心情，喝飲料和吃東西來減緩讀書的壓力，這些都無效時就去睡覺，正常規律的睡眠最能減緩壓力和提高學習效率。

匡淇銘說，平常看到錯題一定要弄懂，並且訂正，最後把考題整理在一起方便複習；作文並不是一下就能提升的，靠的是平時的積累。

另外，錄取師大附中科學班有林祐安、陳巧安及蔡明哲3人，表現亮眼。林祐安分享，準備科學班不是一時的臨時抱佛腳，而是在平常的上課或練習。上課前預習和課後複習，並在一段時間後溫習可以幫助吸收知識的效率。

陳巧安用打麻將妙喻他讀書方法，什麼時候開換牌、該衝，考驗判斷力和勇氣，若是毫無判斷直接衝很可能會放槍，一直不敢衝打太保守，連聽都會有困難，麻將需要考慮到機率和運氣，或是把對其他牌友的了解加入考量，從而得出最後該出手的牌。

蔡明哲認為，國中的段考和模考會逐漸使你發覺自身在各科的潛能，有些人成績或許不是特別突出，卻在某些科目有格外亮眼的成績，只要找出自己的優點，無須擔心自己的弱項。