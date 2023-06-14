金門爆體罰舔地 家長批師羞辱孩子

金門烈嶼某國小傳出有學生在上課時調皮，被老師懲罰跪下舔地板50下，小朋友覺得尊嚴受創回家後哭訴，家長氣憤指控要求老師公開道歉。校方表示，已通報教育處，後續將委由調查小組調查，依規定處理。

林姓家長表示，他就讀國小五年級的兒子，前天上自然課時，聽到張姓老師講某學生白目，她兒子因笑太大聲，引起張姓老師不悅，林姓學生與同學被要求跪下並舔地板50下，但只有林姓學生照做。

家長說，經她再三追問，孩子才吐實被老師體罰，不敢再去上學，孩子還說，先前也有其他同學受害，老師還揚言，「再不乖，下一次要他們舔馬桶」。她批評嚴重羞辱孩子自尊。

林姓家長說，孩子被嚇得不敢上學，造成心靈很大的傷害，要求校方要好好處理，希望張姓老師能公開道歉，另為顧及其他孩子的受教權，也希望張老師能離開學校。

另一學生家長說，張姓老師在學校任教已20多年，其實人不錯，只是平時教學較嚴格。她認為，孩子調皮打手心、罰站等處罰都可以接受，但逼孩子像狗一樣舔地板，實在讓人難以接受。

據老師的朋友代為轉述，老師因學生上課嬉鬧，不聽勸阻，要求該生用舌頭舔地板，沒想到學生照做，當下老師有請學生馬上去洗手檯漱口。

校方表示，已向教育處校安通報，目前校方已召開校事會議，後續將委由調查小組來做調查，對於教師對學生的管理方式，對學生造成傷害，校方感到十分抱歉和遺憾，會依規定處理，並在校內宣導正向管教及輔導。