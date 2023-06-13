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淡水鄧公國小體育班文武雙全 柔道田徑報考創新高

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區鄧公國小體育班文武雙全，報考學生創新高超過三十名學生。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區鄧公國小體育班文武雙全，報考學生創新高超過三十名學生。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區鄧公國小體育班文武雙全，動靜皆宜，不僅在運動場上叱吒風雲，校內運動會大隊接力、拔河比賽雙料冠軍，就連校內語文競賽、演說、朗讀、字音字形、作文、書法等也通通獲獎。日前辦日術科測驗報考，報考學生創新高超過三十名學生，身為淡水區唯一的國小體育班，打破一般人對於體育班的迷思。

鄧公國小校長謝芳儒表示，體育班主要招收柔道和田徑兩個專項，只要是國小四年級學生，男女不限，不管有沒有參加體驗活動的都可以來報名，體育班不僅是文武雙全，在每年寒暑假還有機會到日本參與移地訓練，為學生孩童認識不同文化的學習方式，拓展國際觀。

學校表示，學生體驗「田徑」及「柔道」的專項訓練，家長瞭解體育班的課程架構、課業加強方式、補課機制等，學體育的人就是有一種不服輸的精神，這種不服輸成為出社會後成功的秘訣，更重要的是透過體育班學習品德教育，運動家精神，同時也為專班開設外師課程，就是希望讓孩子動靜皆宜，多元學習。

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