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3名國中生取得美容丙級證照 公館國中彩妝班訓練有成

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
館中學生劉宇宸( 右二）、謝昀軒（右三）、羅敏欽（右四）最近都通過美容技術士技能檢定，取得丙級證照。圖／公館國中提供
館中學生劉宇宸( 右二）、謝昀軒（右三）、羅敏欽（右四）最近都通過美容技術士技能檢定，取得丙級證照。圖／公館國中提供

苗栗縣公館國中九年級學生謝昀軒、羅敏欽、劉宇宸參加校方與仁德醫專共同開設的美容技藝班，最近3人都通過美容技術士技能檢定，取得丙級證照，3人不但是仁德開辦丙級美容檢定以來最年輕取得證照者，也是公館國中首次有學生取得美容丙級證照，擁有一技之長。

館中校長方麗萍說，校內很多學生喜歡美容這個職群，仰望教育基金會執行長李枝桃挹注館中每年20至30萬元經費，讓學校得以在周六開設「彩妝班」，以輔導學生考證照為目標。學校輔導主任崔春平積極媒合仁德醫專協助，參加的九年級學生要花20多個周末在校上課，每次4到8小時，培養大家對彩妝、美容的興趣與實力。

崔春平表示，一般國中技藝教育課程多以探索學生興趣、參加技藝競賽為主，但彩妝班的課程目標在培養孩子一技之長並取得丙級證照。但前2年受疫情影響，彩妝班學生都無法考試，今年孩子終於可將所學在國家考場一試手身。

她指出，丙級技術士必須年滿15歲或國中畢業才能報考，因此幾乎都是高職學生才有機會報考，且須考共同科目及專業知識技能，分學科、術科兩階段，試題都由技檢中心聘專家學者命題，對國中生可說「難上加難」。感謝仁德老師黃勤婷、館中老師彭敏茹的指導與陪伴，讓3名館中學生在這麼小年紀就取得丙級技術士證照，對孩子未來或就業、升學都有幫助，更期盼未來館中孩子會出現像Astor、Nana這些Pro級的彩妝達人。

謝昀軒說，她參加彩妝班原因是因媽媽也走這行的，自己很喜歡化妝，平常喜歡看相關影片，她覺得最困難的技術是護膚，一開始完全搞不懂，但她每天請母親指點，很開心能取得丙級證照。

羅敏欽說，他也對彩妝有興趣，訓練時不覺得辛苦，因為是喜歡的事，就算再累，也會繼續堅持，感謝仁德及館中老師，給大家不同資源及各種專業知識，很謝謝師長的付出。

劉宇宸說，她對化妝很有興趣，周六不想待在家耍廢，思考自己未來，就決定參加了；雖然每周六上課很累，但考到證照覺得一切都很值得。

公館國中與仁德醫專共同開設美容技藝班，學生每周六接受各項美容課程指導。圖／公館國中提供
公館國中與仁德醫專共同開設美容技藝班，學生每周六接受各項美容課程指導。圖／公館國中提供
公館國中與仁德醫專共同開設美容技藝班，學生每周六接受各項美容課程指導。圖／公館國中提供
公館國中與仁德醫專共同開設美容技藝班，學生每周六接受各項美容課程指導。圖／公館國中提供
公館國中與仁德醫專共同開設美容技藝班，學生每周六接受各項美容課程指導。圖／公館國中提供
公館國中與仁德醫專共同開設美容技藝班，學生每周六接受各項美容課程指導。圖／公館國中提供
公館國中與仁德醫專共同開設美容技藝班，學生每周六接受各項美容課程指導。圖／公館國中提供
公館國中與仁德醫專共同開設美容技藝班，學生每周六接受各項美容課程指導。圖／公館國中提供
公館國中與仁德醫專共同開設美容技藝班，學生每周六接受各項美容課程指導。圖／公館國中提供
公館國中與仁德醫專共同開設美容技藝班，學生每周六接受各項美容課程指導。圖／公館國中提供

彩妝 疫情 升學

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