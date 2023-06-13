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楊德昌回顧展7月登場 北美館與影視聽中心聯手打造

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
電影導演楊德昌全球首次完整回顧展「一一重構：楊德昌」7月開展。圖為楊德昌繪製自畫像作為其公司工作證，約於2001年。圖／國家影視聽中心提供
電影導演楊德昌全球首次完整回顧展「一一重構：楊德昌」7月開展。圖為楊德昌繪製自畫像作為其公司工作證，約於2001年。圖／國家影視聽中心提供

電影導演楊德昌全球首次完整回顧展「一一重構：楊德昌」，由國家電影及視聽文化中心（影視聽中心）與台北市立美術館（北美館）共同策辦，7月22日至10月22日將分別以影展與展覽同步於兩館進行，除了呈現歷來最齊全的楊德昌電影創作系列以及特別主題放映，同時以沉浸式展覽引領觀眾走進楊導的電影世界，在首度公開展示的文件與影音資料中，一同尋思其獨特的創作歷程。

北美館表示，本計畫緣起於2019年，楊德昌導演遺孀彭鎧立女士與國家電影中心（現影視聽中心）洽談《獨立時代》與《麻將》的數位修復事宜，並寄存一萬多件從未公開的珍貴楊德昌相關電影文物，當中完整保存楊導從中央電影公司，到自立門戶開設公司時期的電影筆記、作品企劃書、劇本、書信、製作文件及眾多影音資料等。

影視聽中心歷經近三年相關文物的造冊、整飭、數位化及研究後，與北美館攜手合作，由彭鎧立女士擔任首席創意顧問，回顧展覽由北美館館長王俊傑與電影學者孫松榮教授擔任策展人，影展則由影視聽中心策展人林木材策劃，共同向這位具有高度藝術成就的國際導演致敬。

北美館表示，本展將透過首度曝光的重要文獻與影音檔案，於北美館立體呈現楊導之電影創作脈絡：如從劇本之各個修訂版本、人物關係圖等，得以一窺其創作理路及對角色刻劃之著力；而分鏡圖、場記表等文件，以及劇組側拍紀錄，讓觀眾得以揣摩其於電影拍攝現場的工作樣態。

除了執導影視作品，楊德昌曾編導過多部劇場作品，本次將展出《如果》、《成長季節》、《九哥與老七：九七狂想》，以及與香港劇團「進念．二十面體」合作《實驗莎士比亞：李爾王》之劇本、相關手稿與文件、演出錄影等。此外，楊導於建中時期即繪製大量連環漫畫，於其事業晚期亦投身動畫製作，多部Flash動畫、未完成動畫長片《追風》及《小朋友》之手繪稿都將展出。

楊德昌回顧影展放映場次表預計7月7日於影視聽中心網頁與社群媒體公布，相關套票優惠及限量贈品現正規劃中，7月12日於OPENTIX系統開放影視聽中心會員優先購票，7月14日全面開放販售。

電影導演楊德昌全球首次完整回顧展「一一重構：楊德昌」7月開展。圖為2001年，楊導接受《數位時代/Business Next》雜誌採訪，由陳炳勳攝影師拍下此照。圖／國家影視聽中心提供
電影導演楊德昌全球首次完整回顧展「一一重構：楊德昌」7月開展。圖為2001年，楊導接受《數位時代/Business Next》雜誌採訪，由陳炳勳攝影師拍下此照。圖／國家影視聽中心提供
電影導演楊德昌全球首次完整回顧展「一一重構：楊德昌」7月開展。其中回顧影展「特別放映」單元，更延伸選映由是枝裕和（Hirokazu Koreeda）所拍攝，以楊導與侯孝賢為主角的紀錄片《電影映照時代：侯孝賢與楊德昌》，記錄楊德昌導演生前的珍貴畫面。圖為劇照。圖／TV Man Union, Inc.提供
電影導演楊德昌全球首次完整回顧展「一一重構：楊德昌」7月開展。其中回顧影展「特別放映」單元，更延伸選映由是枝裕和（Hirokazu Koreeda）所拍攝，以楊導與侯孝賢為主角的紀錄片《電影映照時代：侯孝賢與楊德昌》，記錄楊德昌導演生前的珍貴畫面。圖為劇照。圖／TV Man Union, Inc.提供

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