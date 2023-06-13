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現場不念「ㄔㄤˇ」 ？網見教育部辭典看傻 釣出國文老師揭正解

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／pixabay
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現場的「場」該如何發音？有女網友反應，利用《教育部重編國語辭典修訂本》網站查詢「現場」一詞時，錯愕發現讀音竟與平時習慣不同，「場」字念「ㄔㄤˊ」而非「ㄔㄤˇ」，不少網友看到後也驚訝表示「改來改去真的超沒意義」。

從女網友在Dcard分享的截圖可看到，《教育部重編國語辭典修訂本》網站上，除了「第一現場」的場字讀音仍為「ㄔㄤˇ」外，其他都讀成二聲的「ㄔㄤˊ」，其他網友看到也錯愕批評「真的改到我傻眼，到底為什麼要改讀音」、「這種東西改來改去真的超沒意義，與其改這個不如去關注國高中課綱裡面錯一堆的東西，超多的觀念都過時了」。

由《教育部重編國語辭典修訂本》網站查詢「現場」一詞，場字讀音為二聲「ㄔㄤˊ」。 圖／截自《教育部重編國語辭典修訂本》
由《教育部重編國語辭典修訂本》網站查詢「現場」一詞，場字讀音為二聲「ㄔㄤˊ」。 圖／截自《教育部重編國語辭典修訂本

不過立即有相關行業從業人士現身，指出原PO「根本找錯版本」，指出需以「簡編版」字典為主，而非「重編版」，事實上讀音從1999年後幾乎沒有再變動過。「現職國小老師路過，注音要以教育部『簡編版』字典為主，重編版是包含了以前到現在的所有讀音，所以並沒有又改注音的問題」、「高中現職國文老師路過，重編版是語音流變的研究用辭典；簡編版才是教學現場的讀音」、「師培生路過，事實上教學和考試都是使用民國88年的審定版本，一直到102年才又修改了22個字而已，沒有改來改去的問題」、「前字音字形選手幫推！常跟別人說注音並沒有大家所稱的『又改來改去』，都解釋到累了」。

網友也解釋，「教育部的國語辭典其實有5類，供不同對象使用，意即學術使用和學生學習的教科書編定是有不同的，教學是使用簡編版喔」。如搜尋《教育部國語辭典簡編本》網站，確實可發現「現場」讀音為「ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ」。

由《教育部國語辭典簡編本》網站查詢「現場」一詞，場字讀音為三聲「ㄔㄤˇ」。 圖／截自《教育部國語辭典簡編本》
由《教育部國語辭典簡編本》網站查詢「現場」一詞，場字讀音為三聲「ㄔㄤˇ」。 圖／截自《教育部國語辭典簡編本》

教育部 課綱

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