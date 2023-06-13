快訊

MLB／大谷翔平開轟甩棒面露凶光 19轟站上美聯全壘打王

幼兒園餵藥案最新檢驗！26童尿檢、9項毒物結果出爐

台鐵鐵路便當「經典配菜消失」！他開蓋崩潰：以後不吃了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

食農教育結合端午 台南立人國小四方粽、爆料粽超有趣

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市立人國小結合食農教育，舉辦端午節包粽子等活動，培養學生對食物、生產者和環境的尊重與感恩。
台南市立人國小結合食農教育，舉辦端午節包粽子等活動，培養學生對食物、生產者和環境的尊重與感恩。

端午佳節將至，台南市立人國小結合食農老師黃冠銘、家長一同學包粽子，玩立蛋、煮茶葉蛋，學生並手繪龍舟，體驗陸上龍舟賽，把食農教育、健康促進所強調「親手做、做中學」發揮的淋漓盡致，也培養學生對食物、生產者和環境的尊重與感恩。

為了讓校內弱勢孩子也能享用熱騰騰的粽子，富信大飯店共襄盛舉，不僅贊助所有食材費用，也將粽子送給弱勢孩子。富信大飯店總經理張儉貞表示，「立人粽香慶端午．粒粒皆辛苦」端午關懷活動，不僅讓社區和學校一起學習，也能幫助家境困難的學生，讓大家都能夠溫馨過佳節。

第一次學習包粽子，狀況滿多，有的食材放太多則「爆料」，有的食材放太少變成「四方粽」；但經老師講解和指導後，學生慢慢掌握粽葉的摺法以及食材多寡，也包得有模有樣。這次粽子的食材都是在地的菱角、草菇、香米、杏鮑菇、五穀、洋菇、鹹鴨蛋和花生，大家齊心努力下，順利完成300個粽子。

校長王全興說，人生有3種味道最值得懷念，第一種是媽媽和阿嬤的味道，今天邀請粽子達人顏奶奶和杜奶奶來指導孩子；第二種是母校的味道，結合親師生和社區，共同為孩子傳承母校「立己達人」好滋味；第三種是家鄉味道，以在地食材包在地口味的香粽，把南部香粽的家鄉好味道推廣出去。

校長王全興說在此過程中，能夠培養學生了解食物來源、增進食物選擇能力，並促進健康飲食習慣的養成。另外，也透過陸上龍舟的運動體驗，可培養學習者對食物、生產者和環境的尊重與感恩，並激發其生命韌性和堅毅性格。

台南市立人國小結合食農教育，舉辦端午節包粽子等活動，培養學生對食物、生產者和環境的尊重與感恩。
台南市立人國小結合食農教育，舉辦端午節包粽子等活動，培養學生對食物、生產者和環境的尊重與感恩。

粽子 味道 食農教育

延伸閱讀

端午送愛心 汐止善琴慈惠堂包粽子5千顆助弱勢

梅雨季首波滯留鋒明天報到 全台降雨估一路到端午前夕

虎尾建國眷村完成修建 首場影展與攝影展端午登場

端午南橫衝一波 端午節連續假期周四取消管制

相關新聞

建國國中賀金榜 紅燈籠閃耀校園

國中會考成績已放榜，雲林北港鎮建國國中的考生獲「1科以上A級」總共88人，成績表現佳，校方昨天舉辦別開生面的賀金榜、掛燈...

新竹縣最強國中生林沛萱畢業了 楊文科親自到校頒發縣長獎

新竹縣「最強國中生」林沛萱今天畢業，縣長楊文科也特地前往芎林國中親自頒發縣長獎給林沛萱、官紫苓、劉芊榆、顏鋒溎及張語彤等...

食農教育結合端午 台南立人國小四方粽、爆料粽超有趣

端午佳節將至，台南市立人國小結合食農老師黃冠銘、家長一同學包粽子，玩立蛋、煮茶葉蛋，學生並手繪龍舟，體驗陸上龍舟賽，把食...

北市某國小師遭爆性騷擾 教育局：老師停聘靜候調查

北市某國小一名資深老師遭畢業校友爆料，回去看望時，遭老師抱住、甚至拉到腿上坐，貼文一出有多名受害者也站出來坦言曾遭性騷擾，...

王惠美表揚7大類國小縣長獎優秀生 小小年紀就到尼泊爾當國際志工

彰化縣長王惠美今天在縣立成功高中表揚今年榮獲縣長獎的543位國小畢業生，其中受獎的南郭國小黃珣祈號召物資送愛到烏克蘭，還...

鼓勵優秀經濟弱勢學生安心入學 清水高中清颺獎學金募集180萬

台中市立清水高中為鼓勵優秀的經濟弱勢學生安心入學，由合盈光電股份有限公司許玄岳董事長，他同時也擔任學校獎學基金會董事長，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦