食農教育結合端午 台南立人國小四方粽、爆料粽超有趣

端午佳節將至，台南市立人國小結合食農老師黃冠銘、家長一同學包粽子，玩立蛋、煮茶葉蛋，學生並手繪龍舟，體驗陸上龍舟賽，把食農教育、健康促進所強調「親手做、做中學」發揮的淋漓盡致，也培養學生對食物、生產者和環境的尊重與感恩。

為了讓校內弱勢孩子也能享用熱騰騰的粽子，富信大飯店共襄盛舉，不僅贊助所有食材費用，也將粽子送給弱勢孩子。富信大飯店總經理張儉貞表示，「立人粽香慶端午．粒粒皆辛苦」端午關懷活動，不僅讓社區和學校一起學習，也能幫助家境困難的學生，讓大家都能夠溫馨過佳節。

第一次學習包粽子，狀況滿多，有的食材放太多則「爆料」，有的食材放太少變成「四方粽」；但經老師講解和指導後，學生慢慢掌握粽葉的摺法以及食材多寡，也包得有模有樣。這次粽子的食材都是在地的菱角、草菇、香米、杏鮑菇、五穀、洋菇、鹹鴨蛋和花生，大家齊心努力下，順利完成300個粽子。

校長王全興說，人生有3種味道最值得懷念，第一種是媽媽和阿嬤的味道，今天邀請粽子達人顏奶奶和杜奶奶來指導孩子；第二種是母校的味道，結合親師生和社區，共同為孩子傳承母校「立己達人」好滋味；第三種是家鄉味道，以在地食材包在地口味的香粽，把南部香粽的家鄉好味道推廣出去。

校長王全興說在此過程中，能夠培養學生了解食物來源、增進食物選擇能力，並促進健康飲食習慣的養成。另外，也透過陸上龍舟的運動體驗，可培養學習者對食物、生產者和環境的尊重與感恩，並激發其生命韌性和堅毅性格。