建國國中賀金榜 紅燈籠閃耀校園

國中會考成績已放榜，雲林北港鎮建國國中的考生獲「1科以上A級」總共88人，成績表現佳，校方昨天舉辦別開生面的賀金榜、掛燈籠儀式，準備特製金榜題名紅燈籠，88名學生在燈籠簽名後掛於建國大樓的長廊上，樹立楷模典範，激勵學弟學妹更上一層樓，也讓校園充滿喜氣。

校長方廷彰說，北港是宗教勝地也是台灣燈會的發源地，「建中金榜題名串串紅燈籠」的發想是來自北港燈會，期待學生的榮耀隨著紅紅燈籠閃耀校園，象徵金榜薪傳，更貼近北港在地文化。有學生打趣說，「學校像座平安廟」，保佑金榜代代傳。

校方表示，今年學校299名考生，獲得5A有13人，4A也有13人，其中1人作文還獲雲林少數的滿級分，1科以上獲A的學生總共88人，繳出漂亮成績單。

方廷彰主持金榜贈燈儀式，帶領主任、老師及導師把1個個紅燈籠送給88名A級考生，每個人簽名後掛上建國大樓的1、2樓長廊，燈籠便隨風搖曳；方廷彰也說，會考重要但並非人生的唯一，期待畢業生未來能探索自己、認識世界，營造AI不能取代的能力，金榜燈籠則讓學校更文化、更美、更正向，歡迎民眾來學校走走，到紅燈籠下打卡拍照沾沾喜氣。