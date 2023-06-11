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基隆市弦樂團聯合公演 10所國中小弦樂團登台獻藝
基隆市第10屆弦樂團聯合公演今天下午在表演藝術中心演藝廳登場，來自10所國中小學團隊上台，演奏多首重新編曲，融合西、東方現代古典樂風的曲目，帶給觀眾全新聽覺饗宴，呈現基隆文化軟實力。
藝享愛樂音樂教育推廣協會在基隆深耕多年，成功帶動基隆的音樂風氣。協會自2014年起籌辦弦樂團聯合音樂會」，是基隆市夏季重要文化盛事。
今天演出團隊包括尚仁國小、東光國小、七堵國小、暖西國小、仁愛國小、建德國小、長樂國小、銘傳國中、建德國中和二信國中弦樂團，基隆市城市愛樂、藝享愛樂團隊也上台獻藝。演出曲目由藝享愛樂駐團指揮暨編曲家游家輔重新編曲，包括巴哈彌賽特、小雞之舞、Typewriter、新世界、無樂不作、滿山春色與天使之殞等。
基隆市議長童子瑋出席音樂會時表示，音樂是涵養城市美感工程，感謝藝享愛樂的付出。學音樂的小孩不會學壞，欣賞音樂的大人也會越來越有氣質，大家一起努力，讓基隆成為一個音樂友善、音樂蓬勃的城市。
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