欲買北市明星學區房 網秒選「這區」點夯校：4歲遷戶籍排不進

考量到小孩未來的教育環境，不少家長會考慮於明星學區置產。一名網友在PTT發文分享，最近因種種原因預計將搬到台北市，考量到小孩未來的就學條件，希望搬到明星學區居住，並好奇「台北市明星學校學區選擇」，掀起網友們熱烈討論。

原PO和妻子今年剛結婚，考量工作及未來小孩就學等因素，預計將搬到台北市居住。他指出，公司同事有給一些建議，表示未來若要進明星學區，建議以學區內的房子為優先考量，因此好奇是否有推薦的學區，以及學區周邊的房子該如何選擇。

貼文一出，網友們爭相討論，「公園綠地、捷運站、生活機能，都要評估啦」、「要進明星學校要提早卡位，一堆人在搶」、「是我就會看哪裡有公園，方便遛小孩」、「台北市真的很競爭，一堆外縣市的來寄戶籍」、「要買學區房，就要國中小學區一起考慮」、「不要買離捷運站太遠，以後小孩會恨你」。

對此，網友們根據過往經驗，綜合周邊生活機能條件，一面倒推薦金華國中小所在學區「大安區」，「大安區都還不錯」、「金華附近有永康商圈、大安森林公園」、「是我會選金華，光大安森林公園就屌打」、「學區宅選金華，永康商圈+大安森林公園」、「金華國小超難進，朋友小孩4歲遷戶籍排不進」、「金華國中上前五志願的人數高達33%」。

也有人推薦建中、北一女所在的學區「中正區」，「北市大附小、中正國中、建中、北一女，無敵的吧」、「阿不就中正國中」、「中正，讀建中也比較近」；另外，網友們給出心中的明星學校名單，「中正、龍門、敦化、金華，都是不錯的學校」、「最屌的師大附中國中部，直升師大附中」、「我敦化畢業的，班上的父母都是律師、醫生或自己開公司的，或是銀行高層」。

不過，部分網友們感到不以為意，給出不同意見，「明星學校沒那麼容易進」、「拜託不要扼殺孩子的青春」、「明星學校其實很多憂鬱症，心理發展也很重要」、「教育不是送名校就結束了」、「沒必要，把錢拿去買學區房，還不如把錢拿去補習或請家教」。