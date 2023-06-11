快訊

花蓮女子跳水撞溪底石頭失去意識 遊客救起CPR送醫急救

明年寒假長達27天「親子作息同步」 但開學當周要補課1天

疫後參訪日本 嘉義市文雅國小學童驚喜收穫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
文雅國小學童受邀參加富山縣礪波市夜高祭。圖／嘉義市政府提供
文雅國小學童受邀參加富山縣礪波市夜高祭。圖／嘉義市政府提供

嘉義市文雅國小推動國際教育，一直與日本金澤市的小學交流互動，因為疫情的暫緩，文雅國小師生21人6月5日出訪日本石川縣金澤市及富山縣礪波市，參訪互動交流的學校，分享學校在SDGs的努力，造訪世界文化遺產-合掌村，以及阿里山林鐵的姊妹鐵道-黑部峽谷鐵道，並實際參與礪波市的夜高祭，學校學習的交流與文化體驗參訪，學童看見不同文化的展現，都覺得收穫豐盛。

文雅國小本次參訪金澤市西小學、中央小學、米泉小學，這3所學校皆與文雅國小有7～11年的交流情誼，其中西小學交流時間達11年，當時是因為共同參加日本藝術壁畫交流計畫而結緣。本次交流，文雅學童進入課堂與日本學童一起上課與遊戲，學生吳哈妮說，「有同學和日本同學掰手腕，由於圍觀的人漸漸增多，『掰手腕』就漸漸從遊戲變成了比賽，後來更是成了「賭上文雅榮譽」的競爭。」另外，台日學生一起進行社區探索，由日本學童帶領進入鄰近近江町市場踏查，了解日常生活採購的方式，學生鄧羽淇說，日本同學很努力解說市場的食物，品嚐了日本的葡萄，跟臺灣的比起來比較沒那麼甜，反而是比較脆。」

因應永續的議題，文雅學童與日本學童分享在學校進行SDGs的努力，說明SDGs在文雅校園生活當中推動的情形，也希望能透過交流，能一起「為地球做一些事（Do something good to the World!）」台日雙方學生互動融洽且熱烈，學生葉馥瑜分享報告的經驗，「當我們在報告的時候，日本同學專注且安靜的聆聽，遇到不太懂的問題也會踴躍發問，似乎對簡報很有興趣。另外，他們對台灣抱有好奇心，即使語言不通，大家也都努力克服溝通。」

五年級學生林妍蓁分享交流的心得，「拜訪了日本不同的小學，交到有共同興趣的朋友，大家的熱情款待、開心活潑的交流過程⋯⋯不僅讓我學習到了更多，這真是一次難得且又難忘的參訪經驗。」。五年級陳品言說，「參訪了日本小學後，也從剛開始的緊張變得開朗、大方！」

師生參訪以鬱金香聞名的礪波市四季彩館，3度訪問嘉義市及文雅國小的夏野修市長到場歡迎及為文雅學童鼓勵，並安排參觀礪波著名的慶典-夜高祭，這個持續300多年的傳統節慶，主要是慶祝豐收的行燈遊行活動，地方各町會製作大型精美的行燈 （花燈裝置在台車上），在社區內遊行祈福，隨後進行花燈撞擊比賽，明年再重製。文雅學童穿著夜高祭專用的衣服，在簡單的祈福儀式後，與日本社區民眾、小孩一起牽拉行燈在社區祈福，六年級學生侯姿伃說，「當祭典開始時，看到大家每個人合力的拉著繩子，就覺得十分感動，因為大家能齊心協力才能一起把遊行的行燈推動。」

校長黃金木表示，這次參訪交流是疫情後期的重新展開，是另一個階段的開始，台日雙方學校都非常重視與珍惜，不只是學生開始進行永續議題的互動對話，學校端也討論未來的合作，大家都期待能透過各式交流，讓學生看見不同文化，提升國際視野。

文雅國小學童參觀 21世紀美術館+金澤偉人館。圖／嘉義市政府提供
文雅國小學童參觀 21世紀美術館+金澤偉人館。圖／嘉義市政府提供
文雅國小學童受邀參加富山縣礪波市夜高祭。圖／嘉義市政府提供
文雅國小學童受邀參加富山縣礪波市夜高祭。圖／嘉義市政府提供
文雅國小學童參觀 21世紀美術館+金澤偉人館。圖／嘉義市政府提供
文雅國小學童參觀 21世紀美術館+金澤偉人館。圖／嘉義市政府提供
參觀宇奈月車站。圖／嘉義市政府提供
參觀宇奈月車站。圖／嘉義市政府提供
文雅國小學童受邀參加富山縣礪波市夜高祭。圖／嘉義市政府提供
文雅國小學童受邀參加富山縣礪波市夜高祭。圖／嘉義市政府提供
文雅國小學童受邀參加富山縣礪波市夜高祭。圖／嘉義市政府提供
文雅國小學童受邀參加富山縣礪波市夜高祭。圖／嘉義市政府提供

日本 小學 疫情 嘉義

相關新聞

親子作息同步 中小學112學年下學期改2月16日開學

教育部今天表示，為了讓親子作息同步，112學年第2學期開學日的課務將延至113年2月17日（補班日）實施，學生自2月16...

桃園各國中智慧教室建置率不到七成 議員：偏鄉數位落差嚴重

桃園2016年起推動「智慧學校數位學堂計畫」在高中以下學校建置智慧教室，不過7年來全市智慧教室建置率不到8成，其中，國中...

台南表揚總統教育獎得主 黃偉哲肯定不屈服逆境

台南市政府今天在新南國小辦理台南市級2023總統教育獎頒獎典禮，由市長黃偉哲頒獎給16名獲獎學生，表揚他們積極進取與不屈...

頒市長獎自曝沒拿過 蔣萬安：頒獎比自己領到獎有意義

台北市長蔣萬安今天出席111學年度畢業生市長獎頒獎典禮，並逐一頒獎給獲得市長獎的學生。

國中小剩餘空間轉型 教部補助設立34所學習中心

教育部今年補助18個縣市設立34所社區多功能學習中心，讓國中小的剩餘空間轉型為社區共學的終身學習據點，成為適性適齡的多元...

台南永福國小畢業60年同學會 人才輩出有全國甲組狀元

台南永福國小是百年名校，位在最精華地區，校友人才輩出，昨天舉辦畢業60年同學會，發起人台大退休教授許舜欽從20年發起，相...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦