疫後參訪日本 嘉義市文雅國小學童驚喜收穫

嘉義市文雅國小推動國際教育,一直與日本金澤市的小學交流互動,因為疫情的暫緩,文雅國小師生21人6月5日出訪日本石川縣金澤市及富山縣礪波市,參訪互動交流的學校,分享學校在SDGs的努力,造訪世界文化遺產-合掌村,以及阿里山林鐵的姊妹鐵道-黑部峽谷鐵道,並實際參與礪波市的夜高祭,學校學習的交流與文化體驗參訪,學童看見不同文化的展現,都覺得收穫豐盛。

文雅國小本次參訪金澤市西小學、中央小學、米泉小學,這3所學校皆與文雅國小有7~11年的交流情誼,其中西小學交流時間達11年,當時是因為共同參加日本藝術壁畫交流計畫而結緣。本次交流,文雅學童進入課堂與日本學童一起上課與遊戲,學生吳哈妮說,「有同學和日本同學掰手腕,由於圍觀的人漸漸增多,『掰手腕』就漸漸從遊戲變成了比賽,後來更是成了「賭上文雅榮譽」的競爭。」另外,台日學生一起進行社區探索,由日本學童帶領進入鄰近近江町市場踏查,了解日常生活採購的方式,學生鄧羽淇說,日本同學很努力解說市場的食物,品嚐了日本的葡萄,跟臺灣的比起來比較沒那麼甜,反而是比較脆。」

因應永續的議題,文雅學童與日本學童分享在學校進行SDGs的努力,說明SDGs在文雅校園生活當中推動的情形,也希望能透過交流,能一起「為地球做一些事(Do something good to the World!)」台日雙方學生互動融洽且熱烈,學生葉馥瑜分享報告的經驗,「當我們在報告的時候,日本同學專注且安靜的聆聽,遇到不太懂的問題也會踴躍發問,似乎對簡報很有興趣。另外,他們對台灣抱有好奇心,即使語言不通,大家也都努力克服溝通。」

五年級學生林妍蓁分享交流的心得,「拜訪了日本不同的小學,交到有共同興趣的朋友,大家的熱情款待、開心活潑的交流過程⋯⋯不僅讓我學習到了更多,這真是一次難得且又難忘的參訪經驗。」。五年級陳品言說,「參訪了日本小學後,也從剛開始的緊張變得開朗、大方!」

師生參訪以鬱金香聞名的礪波市四季彩館,3度訪問嘉義市及文雅國小的夏野修市長到場歡迎及為文雅學童鼓勵,並安排參觀礪波著名的慶典-夜高祭,這個持續300多年的傳統節慶,主要是慶祝豐收的行燈遊行活動,地方各町會製作大型精美的行燈 (花燈裝置在台車上),在社區內遊行祈福,隨後進行花燈撞擊比賽,明年再重製。文雅學童穿著夜高祭專用的衣服,在簡單的祈福儀式後,與日本社區民眾、小孩一起牽拉行燈在社區祈福,六年級學生侯姿伃說,「當祭典開始時,看到大家每個人合力的拉著繩子,就覺得十分感動,因為大家能齊心協力才能一起把遊行的行燈推動。」