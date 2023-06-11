疫後參訪日本 嘉義市文雅國小學童驚喜收穫

嘉義市文雅國小推動國際教育，一直與日本金澤市的小學交流互動，因為疫情的暫緩，文雅國小師生21人6月5日出訪日本石川縣金澤市及富山縣礪波市，參訪互動交流的學校，分享學校在SDGs的努力，造訪世界文化遺產-合掌村，以及阿里山林鐵的姊妹鐵道-黑部峽谷鐵道，並實際參與礪波市的夜高祭，學校學習的交流與文化體驗參訪，學童看見不同文化的展現，都覺得收穫豐盛。

文雅國小本次參訪金澤市西小學、中央小學、米泉小學，這3所學校皆與文雅國小有7～11年的交流情誼，其中西小學交流時間達11年，當時是因為共同參加日本藝術壁畫交流計畫而結緣。本次交流，文雅學童進入課堂與日本學童一起上課與遊戲，學生吳哈妮說，「有同學和日本同學掰手腕，由於圍觀的人漸漸增多，『掰手腕』就漸漸從遊戲變成了比賽，後來更是成了「賭上文雅榮譽」的競爭。」另外，台日學生一起進行社區探索，由日本學童帶領進入鄰近近江町市場踏查，了解日常生活採購的方式，學生鄧羽淇說，日本同學很努力解說市場的食物，品嚐了日本的葡萄，跟臺灣的比起來比較沒那麼甜，反而是比較脆。」

因應永續的議題，文雅學童與日本學童分享在學校進行SDGs的努力，說明SDGs在文雅校園生活當中推動的情形，也希望能透過交流，能一起「為地球做一些事（Do something good to the World!）」台日雙方學生互動融洽且熱烈，學生葉馥瑜分享報告的經驗，「當我們在報告的時候，日本同學專注且安靜的聆聽，遇到不太懂的問題也會踴躍發問，似乎對簡報很有興趣。另外，他們對台灣抱有好奇心，即使語言不通，大家也都努力克服溝通。」

五年級學生林妍蓁分享交流的心得，「拜訪了日本不同的小學，交到有共同興趣的朋友，大家的熱情款待、開心活潑的交流過程⋯⋯不僅讓我學習到了更多，這真是一次難得且又難忘的參訪經驗。」。五年級陳品言說，「參訪了日本小學後，也從剛開始的緊張變得開朗、大方！」

師生參訪以鬱金香聞名的礪波市四季彩館，3度訪問嘉義市及文雅國小的夏野修市長到場歡迎及為文雅學童鼓勵，並安排參觀礪波著名的慶典-夜高祭，這個持續300多年的傳統節慶，主要是慶祝豐收的行燈遊行活動，地方各町會製作大型精美的行燈 （花燈裝置在台車上），在社區內遊行祈福，隨後進行花燈撞擊比賽，明年再重製。文雅學童穿著夜高祭專用的衣服，在簡單的祈福儀式後，與日本社區民眾、小孩一起牽拉行燈在社區祈福，六年級學生侯姿伃說，「當祭典開始時，看到大家每個人合力的拉著繩子，就覺得十分感動，因為大家能齊心協力才能一起把遊行的行燈推動。」