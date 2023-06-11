台南永福國小畢業60年同學會 人才輩出有全國甲組狀元

台南永福國小是百年名校，位在最精華地區，校友人才輩出，昨天舉辦畢業60年同學會，發起人台大退休教授許舜欽從20年發起，相約10年舉辦一次，今年是第3次舉辦，有60多人參加，還有人專程從美國返校，重溫當年讀書時光， 如歷歷在目，許舜欽表示該屆人才輩出，有曾經全國甲組狀元考上台大物理系的尹明潭就是該屆校友。

許舜欽表示，他們這一屆是民國39及40年次，今年72歲左右，他2002年從台大退休回到台南定居，開始想找老朋友，在2003年發起第一次校友會，當年有40多人參加，10年後2013年第二次校友會有50多人參加，今年第3次有了line聯絡更方便找到更多人，有60多人參加，雖然有些人是畢業60年來第一次見面，但小時候的形象和記憶都不曾忘記，記得誰誰誰住在學校對面那一條巷子，綽號也都記得。

許舜欽說，永福國小位在台南市最精華的中正路和永福路，和成功國小並列當年最有名的學校，有不少是跨區來就讀，當年一個年級有14班，男生有500人，女生有400多人，總計快1千人，比現在全校的學生還多，該屆的同學出了不少有成就的人，最有名的是全國甲組狀元尹明潭，目前人在美國；另外有慈濟大學前校長王本榮、虎門科技總裁楊舜如，台南市前市長許添財太太洪淑貞也是同屆，還有很多知名醫師、教授等。

「今天還有10多人是66年同學會」，原來一聊天才發現，都是台南市第一幼稚園畢業，非常的有趣 ，許舜欽說，畢業60年同學會還有60多人相聚，實屬不易，「應該也是最後一次了」，隨著年紀漸大，10年前還邀請老師參加，今年老師多已90多歲，有些也不在了，因此是同學會後去探訪老師；以後不知道會不會再辦同學會，但大家都珍惜相聚的每一次機會。