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2生獲總統教育獎 金門家扶助學

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

金門古城國小洪偉豪、金湖國中陳庭玉家裡環境不佳，不畏逆境，不僅成績名列前茅，也在多項才藝中嶄露頭角，努力上進的堅定意志，獲今年總統教育獎，金門家扶中心昨發助學獎學金，鼓勵他們只要自己不放棄，終有打敗困境一天。

從小父母離異的洪偉豪，父親身兼母職，為了生活做工，他從小就獨力照顧弟弟，即便生活條件不佳，但他從未放棄對學習的熱情，他每天放學寫完功課，就指導弟弟功課，然後兄弟一起到圖書館看書，以閱讀充實貧乏生活，他還會自己擬定學習計畫，所以成績始終名列前茅。

洪偉豪在藝文、體育的表現也令人激賞，他在第16屆聯合盃作文賽獲優選；去年在縣運會中拿下跳遠金牌、60公尺短跑金牌，並破大會紀錄；今年代表金門參加北市春季全國公開賽，在國小組田徑60公尺和跳遠分別獲得第4名和第5名佳績，參加多項全國賽也都得名，獲選去年金門體育績優學生。

洪偉豪說，「也許我沒辦法選擇自己的家庭，沒辦法擁有和別人一樣的家庭，但人生的精采可以靠自己創造」，他堅信不管出身如何，每個人都可以擁有夢想。

陳庭玉也是單親家庭的孩子，因父親動過心臟手術，無法工作，家中經濟全靠8旬祖母的微薄薪資支撐，她放學後需要幫忙家務、照顧弟弟，但她成績仍名列前茅，每學期領校內「書卷獎」，今年也以班上第一名成績畢業。

她說，接下來讀高中，目標考上醫保生，因為家中環境不佳，無法負擔她上大學的學費，希望有公費，家裡就不用為學費傷腦筋。

陳庭玉國小班導師余宛錡說，陳是很聰明、自動自發的孩子，學習完全不用讓人擔心，國小6年級，參加廣達游於藝的活動，並拿到全國首獎，相當不容易。

金門 金牌 體育

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