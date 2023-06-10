補校4寶媽新住民、80歲阿嬤積極向學 獲頒屏東縣長獎

屏東縣政府本月10、11日舉辦高國中小暨補校應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，鶴聲國小補校畢業生新住民石氏香，與明正國中補校最高齡畢業生80歲楊蔡秀鳳，2人因幾乎全勤的向學精神獲頒縣長獎。石氏香白天工作，晚上唸書，同儕互助是她進步的關鍵，而楊蔡秀鳳則等孫子都上大學後，才報名補校就學，最喜歡數學、中文，獲獎很意外也很開心。

縣長周春米表示，畢業不是結束，而是另一個階段的開始，除了課本所學，屏東多元文化都是在地滋養學習的好機會，期望學童在這片充滿南國熱情、富饒且多元文化匯集的地方，結出屬於自己的豐碩成果，「你們都是最棒的！」。

獲頒縣長獎的鶴聲國小補校畢業生石氏香，今年43歲，20歲時嫁來台灣，起初只會講不會寫，工作上十分不便，3年前報名國小補校學識字。

她說，注音最難，因為符號很多，經過課後同學們彼此互助學習，加上4名孩子彼此照料分攤家務，白天到工廠上班，晚上6點半上課，幾乎沒有請假。若未來有適合機會，或有興趣的學科，會再嘗試看看。今2名孩子陪著媽媽到場領獎，她們說，很支持媽媽學習，平時也會協助媽媽學習，今媽媽獲獎以她為榮。

補校導師說，石氏香的學習力很高，很優秀，出席率很高，1個人要顧4個小孩非常不容易，自學力跟自制力非常好，打好語言基礎，不依賴注音學習，未來若順利考到證照，能提升工作機會與薪資。

另1名獲獎的補校畢業生為明正國中80歲楊蔡秀鳳，她表示，60多歲時就很想去唸書，但礙於需要照顧2名孫子無法抽身，等他們上大學後，「閒閒在家，孫子也大了」，就趕緊積極尋找補校報名，最喜歡的科目是數學與中文，這次與孫女一起來領獎，很意外也很開心。