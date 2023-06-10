嘉義偏鄉六嘉國中師生訪雙北跨域課程 厚植知識力

嘉義縣偏鄉六腳鄉六嘉國中昨今2日舉辦「六嘉六力－雙北看看、看看雙北」跨域課程，校長徐文成及主任師長們，帶領31位學生落實學校6大願景，將所學運用於大台北地區各地點的學習與創作，點燃偏鄉生的學習熱情。

六嘉國中的6大願景，包括移動力、科技力、文學力、統整力、探究力及生態力等6力，並落實於學習中；2天雙北學習，除讓孩子自己規畫外，藉由搭乘高鐵、捷運及公車等，完成學習與闖關任務。

六嘉國中指出，第一天課程將學生依3項優良項目，分成3組學習與闖關；閱讀優良組參觀新北投圖書館、地熱谷及北投博物館等，除體驗館藏圖書外，學生也必須完成知識學習單。

學業及英語優良組部分，參訪新北市新泰國中，在校長陳玉芬指導下，學生到其各班上課、午餐及交流互相學習，學生紛紛表示，台北孩子跟他們一樣熱情滿滿，可以當好朋友。

技職優良組部分，帶領學生參訪嘉義旅北鄉親omni歐米家生活館，孩子了解電商創業訣竅與品牌經營的重要性，參觀坤藝術中心時嘉義縣前縣長張花冠也在現場勉勵學生。

張花冠表示，希望學生們能夠因應物聯網與AI世代的來臨調整學習模式，建議孩子們要精益求精、追求卓越的態度與想法。

今天校方帶領孩子到輔仁大學做定向越野闖關活動，透過每個問題與移動都要思考與素養能力才能解決，學童們在聚精會神下，成功完成知識探索與熱情啟發。

校長徐文成表示，藉此除讓學生徜徉於創意教學、閱讀課程、技藝課程及六嘉六力外，希望能激起孩子的學習動機、培養自主學習的態度與能力，達成終身學習的目標。