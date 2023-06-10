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艱苦家境仍勤勉求學 金門洪偉豪、陳庭玉獲總統教育獎

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金湖國中三年級學生陳庭玉（右三）今天帶著阿嬤跟弟弟一起到家扶中心領獎，並合影。記者蔡家蓁／攝影
金湖國中三年級學生陳庭玉（右三）今天帶著阿嬤跟弟弟一起到家扶中心領獎，並合影。記者蔡家蓁／攝影

當別的小孩還在打手遊看卡通的時候，古城國小洪偉豪、金湖國中陳庭玉因家裡環境不佳，比一般同齡人認真，兩人不僅學習成績好，也在多項才藝中嶄露頭角，不畏環境困窘，努力上進的堅定意志，獲得今年的總統教育獎，金門家扶中心今天特別頒發助學獎學金，鼓勵他們只要自己不放棄，終有打敗困境的一天。

從小父母離異的洪偉豪，父親身兼母職，為了生活做工，他從小就獨力照顧弟弟，即便生活條件不佳，但他從未放棄對學習的熱情，他每天放學寫完功課，就指導弟弟功課，然後兄弟一起到圖書館看書，以閱讀充實貧乏生活，他還會自己擬定學習計畫，所以成績始終名列前茅。

洪偉豪在藝文、體育的表現也令人激賞，他在第16屆聯合盃作文賽，獲得了說服類的優選；去年在縣運會中拿下跳遠金牌、60公尺短跑金牌，並破大會紀錄；今年代表金門參加北市春季全國公開賽，在國小組田徑60公尺和跳遠分別獲得第4名和第5名佳績，參加多項全國賽也都得名，獲選去年金門體育績優學生。

洪偉豪說，他未來想成為一位作家，希望自己能夠成為眾人學習的對象。他也提到，「也許我沒辦法選擇自己的家庭，沒辦法擁有和別人一樣的家庭，但人生的精彩可以靠自己創造」，他堅信不管出身如何，每個人都可以擁有夢想。

陳庭玉也是單親家庭的孩子，因父親動過心臟手術，無法工作，家中經濟全靠8旬祖母的微薄薪資支撐，她放學後需要幫忙家務、照顧弟弟，但她仍名列前茅， 陳庭玉不因家境而自卑，她很活躍參與校內活動，並展現領導才能，每學期領取校內「書卷獎」，今年也以班上第一名成績畢業，她說，接下來讀高中，目標希望考上醫保生；她相當懂事的說，因為家中的環境不佳，無法負擔她上大學的學費，希望有公費，這樣家裡就不用為學費傷腦筋。

陳庭玉在多年國小的班導師余宛錡長期一直關心她，余宛錡說，陳是很聰明、自動自發的孩子，學習完全不用讓人擔心，她大多是自習，因為英文沒有補習怕跟不上，後來父親向親友借錢才讓她能補習，所以她學習永遠比別人認真。

余宛錡也說，陳庭玉國小6年級，參加廣達游於藝的活動，並拿到全國首獎，相當不容易，她說，當時師生一起忙很晚，準備講稿、背稿，感情甚篤，她經常六日就會叫陳到家裡讀書，她會提供一些資源教材，有課業不懂的，她也會指導陳，擔心她的營養不夠，偶而做好菜，幫她補一下營養。

古城國小學生洪偉豪（右二）獲得今年的總統教育獎，金門家扶中心扶幼委員會黃聿標副主委(左二)颁發助學獎勵金給洪偉豪。記者蔡家蓁／攝影
古城國小學生洪偉豪（右二）獲得今年的總統教育獎，金門家扶中心扶幼委員會黃聿標副主委(左二)颁發助學獎勵金給洪偉豪。記者蔡家蓁／攝影
古城國小學生洪偉豪（右三）、金湖國中學生陳庭玉（左三）兩人獲得今年的總統教育獎，金門家扶中心今天特別頒發助學獎學金給他們，鼓勵他們努力向上。記者蔡家蓁／攝影
古城國小學生洪偉豪（右三）、金湖國中學生陳庭玉（左三）兩人獲得今年的總統教育獎，金門家扶中心今天特別頒發助學獎學金給他們，鼓勵他們努力向上。記者蔡家蓁／攝影

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