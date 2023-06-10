影／明年退場...大同學院畢典校長哽咽 3末代時造系畢業生感傷

創校一甲子的嘉義大同技術學院明年停辦退場，上午240名日間部及進修部畢業生畢業，時尚造型設計系3名「末代畢業生」感傷說，「退場好可惜！在校學習很多」；代理校長吳柏萱語帶哽咽致詞，停辦令人遺憾，「學校有你們同學而存在、有意義價值，感謝師生教職員陪學校走過困境，我們會依程序（退場程序）走到最後！」

少子化海嘯來襲！教育部日前召開私校退場審議會，被列為專案輔導學校的大同技術學院，因財務未改善停招，明年7月31日起停辦，大同學生419人，職員27人、教師25人，明年需安置102名學生，上午畢業典禮未邀來賓，董事長也未到場，明年最後一屆畢業典禮，大同吹熄燈號。

吳柏萱說，少子化衝擊學校經營，兢兢業業辦學，校友各行各業優異表現受肯定，專輔期限到期未改善，被教育部令明年停辦退場，對學校沉重打擊，這段期間感謝同學們支撐信任，大家安心求學，學校維持教學品質。

吳柏萱頒給餐管、社工、時造、旅遊、茶文化、烘焙等各系畢業生證書，畢業典禮夾雜離愁、歡樂複雜氣氛，末代時造系楊姓、吳姓、董姓女畢業生說，「學校明年退場好可惜呀，老師教給我們很多，與師生也相處融洽愉快，我們帶著祝福畢業，互道珍重。」

大同從商專升格技術學院，1980年代校務興盛時期，師生近萬人，帶動學校周邊彌陀路商圈館民生消費，自助餐、影印店、出租學生房子、視廳娛樂、超商等，隨著學生減少，明年退場，生意下滑，商圈人潮減少，大學商圈榮景不再。