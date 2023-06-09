幫開課、排活動 樹林垃圾焚化廠照顧「鄰居」小學16年不間斷

近80位新北樹林育德國小學生6日拜訪鄰居—新北市環保局樹林垃圾焚化廠，當他們站在悶熱的傾卸區，看著滿載的垃圾車依序進入、傾倒，瀰漫的臭味竄入鼻腔，多名學生叫著「好臭啊！」環保志工則提醒，要減少垃圾、做好分類，才能讓工作人員有不臭的工作環境。

育德國小學生是受邀參加樹林垃圾焚化廠的環教課程，包括參觀廠內設施，了解垃圾從進入垃圾車到被焚燒的過程。課程中，學生最感興趣的是海灘歷險記、淨灘大進擊等活動，體驗海龜如何穿越海廢、爬上沙灘產卵的辛苦，四年丙班何光曜說「大家不亂丟垃圾，海龜才能回家」。

樹林垃圾焚化廠廠長蔡秉諺表示，有歷任環保局長的支持，樹林廠才能連續16年與聯合報寫作教室合作；為「鄰居」開設寫作班、手繪報班，不僅增進學生的寫作技巧、團體合作，也邀請學生走入樹林廠學習環保概念，這段經歷也成了育德國小學生的共同回憶。

「環保理念是與時俱進的！」蔡秉諺舉例，20年前各界高呼減少石化產品，近20年，溫室效應成主流議題，「不論未來會聚焦在哪個領域，『愛護地球』是絕對不會錯的原則」，他提醒學生從小養成「垃圾減量、少用一次性產品、自備餐具」等習慣。

四年丙班王昕說，以前寫作文會上網找範文參考，上了寫作課後，想法變了，「反正都要花時間，不如自己寫，因為我寫得更好！」同班的陳美如與甲班的王雨晴、官士軒也喜歡寫作班老師有趣的教學。陳美如與王雨晴都說，現在能輕鬆地寫超過四百字，官士軒則半開玩笑說「以前會寫很多廢話湊字數，現在廢話量降低很多」。