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淡江中學閱讀挑戰賽很有趣 學生搶答帶動閱讀風氣

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡江中學透過趣味的搶答方式，讓學生團隊分組挑戰過關，希望藉此增加學生閱讀習慣，進而帶動校園的閱讀風氣。 圖／紅樹林有線電視提供
淡江中學透過趣味的搶答方式，讓學生團隊分組挑戰過關，希望藉此增加學生閱讀習慣，進而帶動校園的閱讀風氣。 圖／紅樹林有線電視提供

淡江中學老師團隊為帶領學生一探書中浩瀚世界，籌畫運用遊戲化活動，推薦高一生透過老師指定四本書，花費四個月時間，每月閱讀一本書，並且在舉辦的閱讀挑戰賽中，展現閱讀成果，透過趣味的搶答方式，讓學生團隊分組挑戰過關，希望藉此增加學生閱讀習慣，進而帶動校園的閱讀風氣。

學生說，因為這次的挑戰賽活動，在賽前就讀了4本課外讀物，而且還可以跟同學團隊合作非常刺激。淡江中學老師 紀如珊表示，這次比賽有三個階段的晉級搶答，從手機app答題，限時舉牌，最後按鈴搶答，選出前三名，而這些題目，都是學校老師，過去一年校園中的「每月推薦一書」當中，大家一起篩選的書籍，賽前給學生去閱讀，再出題目，整個比賽氣氛非常熱絡。

淡江中學老師紀如珊表示，「閱讀挑戰賽」更在活動中安排「敗部復活賽」，讓整場活動增添趣味性，透過按鈴搶答，不但要手速快，還要回答正確，否則會倒扣小組分數，過程可是相當緊張刺激。最終取前三名頒發獎金及獎狀，期盼所有學生在活動結束後，可以持續閱讀，讓書籍成為自己一生的朋友。期望藉由有趣的競賽過程和多元的計分方式，讓學生不僅學到書本裡的知識，更學會團隊合作。

團隊 淡水

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