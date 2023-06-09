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正心中學5名學生5A++ 現身分享讀書經驗談

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
考取5A成績的馬麒惠（右）與黃子綺（左）都認為維持生活作息正常非常重要。記者陳雅玲／攝影
考取5A成績的馬麒惠（右）與黃子綺（左）都認為維持生活作息正常非常重要。記者陳雅玲／攝影

國中會考今天公布成績，正心中學考出5個5A++，48個5A的成績，5名5A++的學生分別是姚云翔、宋士宏、謝宗佑、陳禹妡、籃子妍，生活作息正常、認真聽課是他們獲得好成績的不二法門。

姚云翔平常生活作息正常，喜歡早一點起床，預留一點時間從容應對，平時喜歡打球，放學喜歡跟同學一起在操場踢足球，未來想當電腦工程師。

宋士宏對理科最感興趣，數學老師會給一些證明題，很享受絞盡腦汁後突然茅塞頓開、得到一個完美論證的成就感。平時最重視在課程中認真聽課，有疑問就踴躍發問。

謝宗佑曾擔任學校的交通糾察，樂於助人，他說會考比平時模擬考簡單，不需要一直盲目地寫題目，適時的停下來思考統整，留一點空白時間給自己，綜觀的把所學融會貫通很重要。

籃子妍平時喜歡彈鋼琴紓壓，因為媽媽也是從事與醫學相關的工作，國三時立定志向，未來想念醫學系，給自己訂定目標，期許自己一次比一次好；陳禹妡未來想念醫學相關領域，英文平時靠多講練習語感，有不懂的地方立刻請教同學或老師，會的部分也要按部就班複習。

考取5A成績的馬麒惠家住斗南，原本想要就近就讀國中，因為正心風評好，加上每學期可以申請獎學金，就到正心就讀，她分享讀書秘訣就是多寫考古題，多練習，生活作息要正常，她平常晚上十一點前睡覺，六點起床搭校車，同樣考取5A的黃子綺是學校田徑隊，能文能武，更將美術視為課後紓壓的方式。

國中會考今天公布成績，正心中學考出5個5A++，學生今現身分享讀書經驗。記者陳雅玲／攝影
國中會考今天公布成績，正心中學考出5個5A++，學生今現身分享讀書經驗。記者陳雅玲／攝影

醫學 會考

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