快訊

國中會考成績公布！高分群增加 師建議這樣選填志願

MLB／無情業配！洋基白襪上演「漢堡王」對決

挖呀挖呀挖！竹市國際風箏場又挖出內衣、馬桶沖水鈕

不被艱苦家境打倒 崑大資工系吳翰彰立志改善交通

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
崑大資工系吳翰彰克服逆境追求夢想，榮獲鴻海第5屆「獎學鯨」。圖／吳翰彰提供
崑大資工系吳翰彰克服逆境追求夢想，榮獲鴻海第5屆「獎學鯨」。圖／吳翰彰提供

崑山科大資訊工程系大四生吳翰彰，自小照顧身障雙親、負擔家中經濟，貧困生長環境反而讓他發奮求學，參與多項競賽獲獎，更積極參與公益活動回饋社會，2021年獲「鴻海獎學鯨」10萬元清寒獎助學金、23年大專優秀青年，明天畢業典禮校方將頒給群育獎。他今年入圍總統教育獎獲「奮發向上優秀學生獎」，突破逆境翻轉人生。

吳翰彰小時父親頭部遭撞擊患輕度智能障礙，母親則頭部腫瘤手術後半身不遂重度肢障，陷入經濟困境。他與哥哥自小半工半讀維持生計，但他從沒想過放棄學習，高中讀完餐飲科後因興趣改考崑大資工系，展現學習天賦與熱忱，2021年獲第12屆IIIC國際創新發明賽金牌。

吳翰彰加入攝影社後考取SSE攝影證照和Adobe Photoshop CC證照，參加TSIA 國際美業菁英賽「國際商品網拍攝影組」獲最佳設計獎，在2023年第49屆嵐雲文學獎中更以「行人地獄」榮獲新詩創作組第二名，多才多藝。

兼顧學業、家庭與工作生活忙碌，吳翰彰仍熱心公益活動，主動舉辦環保淨灘活動「海好有你」、在「奇FUN，BOOK思議社區閱讀推廣營」中輔導國小學童閱讀、在「追竹吧!孩子」活動中協助偏鄉教育，以及參與「嘿！與您相約粽夏日之夢」照顧年長者，與崇德青年社團隊、台積電慈善基金會合作協助偏鄉更換省電燈具，更獲得110年青年志工團隊競賽績優服務獎，以實質行動回饋社會。

吳翰彰也常關注道路交通議題，他說，兒時陪母親在醫院手術時，看到很多病人因車禍送醫，又發現「台灣是測速照相儀器設置率偏高國家，傷亡率卻無明顯下降」，立下想改善交通狀況的志願。

指導老師李冠榮副教授協助他與同學黃建銘、石靖安、沈子淮發表論文〈開放式交通動態圖資共享平台〉，自行架設網站，讓民眾可查詢到全台測速照相地段與速限、過去車禍事故發生地點等資料，希望藉由透明化的資訊喚醒民眾對交通安全的意識。

貧苦家境沒打倒吳翰彰，他把逆境化為成長動力，感謝副校長鐘俊顏、創媒學院院長張世熙與林麗紅老師提拔，也感謝資工系師長與朋友協助，也時刻勉勵自己「今日的我，要比昨日更進步」，鼓勵和他有相同處境的學生帶著正向態度迎接挑戰，學習翻轉未來，活出自己的人生。吳翰彰將升學崑大企業管理研究所，培養管理技能，未來計畫報考交通行政公職考試，為改善交通問題與道路環境規劃盡一份心力。

吳翰彰(左)榮獲第49屆嵐雲文學獎第二名，與指導林麗紅老師(右)。圖／吳翰彰提供
吳翰彰(左)榮獲第49屆嵐雲文學獎第二名，與指導林麗紅老師(右)。圖／吳翰彰提供
吳翰彰(中)與李天祥校長(左)、鐘俊顏副校長(右)。圖／校方提供
吳翰彰(中)與李天祥校長(左)、鐘俊顏副校長(右)。圖／校方提供
吳翰彰(左2)參與第12屆IIIC國際創新發明賽榮獲金牌，與指導老師鐘俊顏副校長(右2)及團隊合影。圖／吳翰彰提供
吳翰彰(左2)參與第12屆IIIC國際創新發明賽榮獲金牌，與指導老師鐘俊顏副校長(右2)及團隊合影。圖／吳翰彰提供
吳翰彰歷經艱苦家境磨礪勤學人生。圖／校方提供
吳翰彰歷經艱苦家境磨礪勤學人生。圖／校方提供
吳翰彰(右)參與照顧年長者的活動「嘿！與您相約粽夏日之夢」。圖／吳翰彰提供
吳翰彰(右)參與照顧年長者的活動「嘿！與您相約粽夏日之夢」。圖／吳翰彰提供
吳翰彰輔導營隊小朋友完成學校暑假作業。
吳翰彰輔導營隊小朋友完成學校暑假作業。
崑大資工系吳翰彰出身清寒家庭仍積極向學，正向學習態度獲頒優秀青年殊榮。圖／吳翰彰提供
崑大資工系吳翰彰出身清寒家庭仍積極向學，正向學習態度獲頒優秀青年殊榮。圖／吳翰彰提供
吳翰彰(右)與同學由李冠榮副教授(左)指導，發表論文〈開放式交通動態圖資共享平台〉。圖／吳翰彰提供
吳翰彰(右)與同學由李冠榮副教授(左)指導，發表論文〈開放式交通動態圖資共享平台〉。圖／吳翰彰提供

青年 偏鄉教育

延伸閱讀

緯創旗下緯軟 5月營收維持歷史同期高點

崑大余昱錡跨域學習表現傑出 考取7張財金證照獲市長獎

南一中71人次上台大 分科測驗人數將增多賭低分高就

怕被過度包容 崑大陳冠妗隱藏特殊生身分 甜點、繪畫盡情揮灑

相關新聞

男老師愛狂巴頭還捏學生奶頭 桃園某高職證實：不只1人檢舉

桃園市某國立高職機械科男老師遭爆多次體罰學生，不只愛巴學生的頭，甚至還捏男學生奶頭，畫面今天在網路曝光，引發熱議。校方下...

不被艱苦家境打倒 崑大資工系吳翰彰立志改善交通

崑山科大資訊工程系大四生吳翰彰，自小照顧身障雙親、負擔家中經濟，貧困生長環境反而讓他發奮求學，參與多項競賽獲獎，更積極參...

桃園國立高職男老師狂巴頭、捏學生奶頭 教部證實接獲檢舉

桃園市某國立高職機械科男老師遭爆多次體罰學生，不只愛巴學生的頭，甚至還捏男學生奶頭，畫面今天在網路曝光，引發熱議。教育部...

桃668名國高職生獲市長獎 她獲選跆拳道國家代表隊出賽

桃園市長張善政今至中壢林森國小頒獎給全桃園共668位獲市長獎的國高中職生，並與大家合影，張善政勉勵學生能精益求精，善用智...

克服先天缺陷勤學麵包製作 萬能科大生獲總統教育獎

桃園萬能科大餐飲系2年級江佩萱右手指沾黏透過手術分離，不向命運低頭的她，透過後天努力獲得第17屆全國身心障礙者技能競賽蛋...

環球科大首屆畢業生回校當老師 他做千餘張「校景早安圖」到熄燈那天

環球科技大學將在明年七月退場，學校一片感傷氣氛，環球科大公共事務管理研究所專任助理教授游宗新是環球第一屆畢業校友，也是校...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦