不被艱苦家境打倒 崑大資工系吳翰彰立志改善交通
崑山科大資訊工程系大四生吳翰彰，自小照顧身障雙親、負擔家中經濟，貧困生長環境反而讓他發奮求學，參與多項競賽獲獎，更積極參與公益活動回饋社會，2021年獲「鴻海獎學鯨」10萬元清寒獎助學金、23年大專優秀青年，明天畢業典禮校方將頒給群育獎。他今年入圍總統教育獎獲「奮發向上優秀學生獎」，突破逆境翻轉人生。
吳翰彰小時父親頭部遭撞擊患輕度智能障礙，母親則頭部腫瘤手術後半身不遂重度肢障，陷入經濟困境。他與哥哥自小半工半讀維持生計，但他從沒想過放棄學習，高中讀完餐飲科後因興趣改考崑大資工系，展現學習天賦與熱忱，2021年獲第12屆IIIC國際創新發明賽金牌。
吳翰彰加入攝影社後考取SSE攝影證照和Adobe Photoshop CC證照，參加TSIA 國際美業菁英賽「國際商品網拍攝影組」獲最佳設計獎，在2023年第49屆嵐雲文學獎中更以「行人地獄」榮獲新詩創作組第二名，多才多藝。
兼顧學業、家庭與工作生活忙碌，吳翰彰仍熱心公益活動，主動舉辦環保淨灘活動「海好有你」、在「奇FUN，BOOK思議社區閱讀推廣營」中輔導國小學童閱讀、在「追竹吧!孩子」活動中協助偏鄉教育，以及參與「嘿！與您相約粽夏日之夢」照顧年長者，與崇德青年社團隊、台積電慈善基金會合作協助偏鄉更換省電燈具，更獲得110年青年志工團隊競賽績優服務獎，以實質行動回饋社會。
吳翰彰也常關注道路交通議題，他說，兒時陪母親在醫院手術時，看到很多病人因車禍送醫，又發現「台灣是測速照相儀器設置率偏高國家，傷亡率卻無明顯下降」，立下想改善交通狀況的志願。
指導老師李冠榮副教授協助他與同學黃建銘、石靖安、沈子淮發表論文〈開放式交通動態圖資共享平台〉，自行架設網站，讓民眾可查詢到全台測速照相地段與速限、過去車禍事故發生地點等資料，希望藉由透明化的資訊喚醒民眾對交通安全的意識。
貧苦家境沒打倒吳翰彰，他把逆境化為成長動力，感謝副校長鐘俊顏、創媒學院院長張世熙與林麗紅老師提拔，也感謝資工系師長與朋友協助，也時刻勉勵自己「今日的我，要比昨日更進步」，鼓勵和他有相同處境的學生帶著正向態度迎接挑戰，學習翻轉未來，活出自己的人生。吳翰彰將升學崑大企業管理研究所，培養管理技能，未來計畫報考交通行政公職考試，為改善交通問題與道路環境規劃盡一份心力。
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