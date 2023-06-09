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會考考一半隱形眼鏡突掉了 她靠這招作答仍考滿點

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市明德中學學生林芸安(左)拿到積點111滿點，與明德高中校長林衍陞(右)合影。圖／明德高中提供
台中市明德中學學生林芸安(左)拿到積點111滿點，與明德高中校長林衍陞(右)合影。圖／明德高中提供

國中會考今天成績公布，台中市明德中學學生林芸安，每天維持正常作息，自律性高，大考前反覆看講義、刷題，雖然會考第一天考數學時，隱形眼睛突然掉落，仍不影響發揮，拿到5科A++、寫作6級分，積點111滿點。林芸安選擇直升明德高中部，可獲得100萬元獎學金。

林芸安每天維持正常作息，晚上10點半即就寢，才有充沛的體力學習，平時則喜歡畫畫、看小說。她說，國中後開始看小說，小說中優美的文句，訓練自己語言表達能力和理解能力，有利於寫作測驗。

林芸安分享，準備大考沒有撇步，仍按照平常步調，反覆看講義、刷題，直到大考前1、2周，才逐步減少一點休閒活動，增加看書及做題時間。

不過，會考第一天考數學時出現小插曲，兩眼近視約500度的林芸安說，作答到一半時，她的眼睛突然乾澀，隨後隱形眼鏡就掉了，不論怎麼嘗試都戴不上，當下相當緊張，隨後快速穩定心情，靜下心「近距離的看題」作答，直到考完試後放鬆心情才大哭，趕快打給媽媽求救送眼鏡來，幸好沒影響考試成績。

林芸安說，2年多前看過日劇「默默奉獻的灰姑娘藥師」，主角透過藥劑專業，幫助許多人，劇情深深觸動了她，未來想往理科發展，大學考藥劑系，當一名藥劑師。

明德高中表示，今年國中會考表現亮眼，林芸安111點滿點，全校5A++有5人，5A有43人。林芸安已選擇直升明德高中部，可獲得100萬元獎學金。

會考 近視 語言

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