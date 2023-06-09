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會考／530人拿5A寫作6級分 1.2萬人拿5C創10年最低

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國中教育會考今天公告成績，並由心測中心說明級分數統計。本報資料照片
國中教育會考今天公告成績，並由心測中心說明級分數統計。本報資料照片

112年國中教育會考今天上午8時於網上公告成績。根據心測中心統計，今年全國530人獲得5A和寫作6級分，占全體考生比例0.27%，比去年減少409人。1萬8207人拿下5A則較去年增，但也有1萬2226人拿下五科待加強C。其中5A人數為過去十年來最高、5C則是過去十年來最低。

國中教育會考國文、英語、數學、社會、自然5科計分採「標準參照」，廣邀學科教授、中學教師及測驗專家，依據事先制定的各能力表現標準，對各科學生能力做「精熟」與「基礎」等級門檻設定，分為「精熟」、「基礎」以及「待加強」3等級。

心測中心副主任曾芬蘭表示，今年會考「精熟」等級最低答對題數（英數加權分數得分）比率約76%至91%，「基礎」等級則約在38%至43%，跟過去歷屆會考接近。以國文科為例，總題數42題，答對36題以上即可達「精熟」等級，答對題數比率約85.71%；答對18題可達「基礎」等級，答對題數比率約42.86%。

曾芬蘭也說，此次計分結果各科達精熟的比率為17.13%至27.18%，達基礎比率47.44%至67.53%，待加強比率則在12.55%至29.02%，和去年分布相近，計分結果與統計資料目前均已公告上網。

根據心測中心統計數據，今年拿下五科5A的學生為1萬8207人，和去年1萬6065人相比略增；拿下5A且寫作6級分者，則為530人，但和去年相比下降409人。今年也有1萬2226人拿下五科待加強C，但同樣較去年1萬3170人略減。5A的人數為過去十年來最高、5C則是過去十年來最低。

另根據各科等級家標示人數百分比統計，曾芬蘭說，國文科達精熟等級比例為各科中最高27.18%、英語科為23.54%、數學科24.78%，社會和自然較低分別為19.92%和17.13%；基礎等級國文科60.11%、英語科47.44%、數學科49.23%、社會科67.53%、自然科61.86%。

國中教育會考 芬蘭

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