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台東光明國小兒童節義賣所得逾7千元 捐贈教養院

中央社／ 台東縣8日電

台東市光明國小4月舉辦別開生面的二手市集兒童節活動，義賣所得新台幣7481元今天捐贈給台東救星教養院，讓小朋友的兒童節更有意義。

光明國小校長徐淑委今天帶領6名學生將義賣所得現金以禮物形式送到救星教養院，表達對教養院的關懷與支持。由救星教養院長林秀花接受，並感謝光明國小師生的愛心

徐淑委表示，這次二手市集活動不僅讓學生親身參與，還吸引許多家長及社區的關注與參與。學生通過自己的努力及創意，將不再使用的物品進行整理、包裝，並以合理價格進行出售，不僅減少浪費，也提倡環保的理念，同時在交易過程中，學生互相尊重、公平分享物品，培養學生的禮節與平等意識。

她說，學生不僅獲得實際的經濟收益，更重要的是學到珍惜物品重要性，體驗到分享的喜悅，將義賣所得金額7481元捐贈給台東救星教養院，此舉彰顯光明國小師生對社區與弱勢群體的關懷與愛心，也希望這份愛心能夠在社會中延續，照亮更多需要幫助的民眾生活。

徐淑委表示，光明國小目前有112名學生，學校一直以來注重學生社會關懷的培養，鼓勵學生積極參與公益活動，希望透過這樣活動讓學生深入體驗到不同主題的重要性，同時也鼓勵學生在生活中將這些理念貫徹到每個細節當中。

愛心 台東 義賣 二手市集

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