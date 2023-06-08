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10年獨特的海洋旅遊記者之路 黃佳琳獲得海洋保育貢獻楷模獎

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
黃佳琳（左２）熱愛海洋，透過報導帶領讀者進入海洋現場第一線，讓更多人了解海洋相關的事務。記者王勇超／攝影
黃佳琳（左２）熱愛海洋，透過報導帶領讀者進入海洋現場第一線，讓更多人了解海洋相關的事務。記者王勇超／攝影

黃佳琳是位自媒體工作者，過去在新聞採訪路線中，並沒有「海洋」專職，但她全心熱情投入，進而開創了10年獨特的海洋旅遊記者之路。黃佳琳以海洋保育、永續旅遊、自然科普的視角，帶領受眾知海、愛海、親海，讓更多人了解海洋事務，也因此在今天國家海洋日，獲得首屆海洋保育貢獻楷模獎。

「除了警政新聞，什麼路線都跑過！」黃佳琳（40歲）說：因為以前比較少人要報導海洋，她認為沒人要做的事情，就由她來做，加上她覺得海洋很漂亮，希望有更多人可以加入守護海洋的行列，就開始專注報導海洋相關議題。

黃佳琳是「海洋台灣：大藍國土紀實」作者，並在「經典」雜誌擔任特約選述，製作〈海洋台灣〉系列報導，「黃小莫的旅行生活」粉專主理人，親力親為、深入險境，實際帶領讀者進入海洋現場第一線，讓更多人了解海洋相關的事務。

黃佳琳發現在海洋領域的大家都很辛苦、很弱勢，所以當她在採訪、報導時，很多人都願意提供幫助，但她仍覺得時間不夠用，因為台灣有100多座島嶼，有非常多的海洋漁村，她希望能有更多人加入介紹海洋的行列。

黃佳琳（右２）在今天國家海洋日，獲得首屆海洋保育貢獻楷模獎。記者王勇超／攝影
黃佳琳（右２）在今天國家海洋日，獲得首屆海洋保育貢獻楷模獎。記者王勇超／攝影
黃佳琳獲得首屆海洋保育貢獻楷模獎。記者王勇超／攝影
黃佳琳獲得首屆海洋保育貢獻楷模獎。記者王勇超／攝影

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