聽新聞
test
0:00 / 0:00
澎湖湖西國小校長保育燕鷗20年 獲首屆海洋保育貢獻楷模獎
海洋委員會遴選首屆海洋保育貢獻楷模獎今日出爐，澎湖縣湖西國小校長鄭謙遜，20年來催生燕鷗保護區、投入燕鷗研究保育、規劃海洋保育研習走入潮間帶、推動慢魚運動、促進海洋資源永續，在海洋保育貢獻楷模獎甄選獲得個人獎。
鄭謙遜說，他在澎湖縣鳥嶼出生，小時候住在漁村，不管是捕魚還是出海活動，都能看到很多燕鷗；長大後投身教職，後來有機會回到故鄉鳥嶼服務，想要更了解燕鷗，就利用課餘時間調查，才發現燕鷗的生態需要保護，如果有太多人為干擾，燕鷗就不會來繁殖。
鄭謙遜1994年起投入燕鷗的調查與保育工作，1999年協助澎湖縣政府成立澎湖第一個燕鷗保護區「澎澎灘燕鷗保護區」，2000年發起成立「澎湖縣鳥嶼燕鷗保育協會」，以會員來巡護燕鷗繁殖的島嶼，申請專案經費，做澎湖全面性的燕鷗繁殖調查。
鄭謙遜表示，推動保育燕鷗的過程，曾面臨很多挑戰，尤其以前漁民會上島撿鳥蛋，遊艇業者上島也會干擾，他進行勸阻並告知縣政府，不料卻有人放風聲說要對他不利，但幸好都只是講講。
鄭謙遜說，經過多年保育、推廣後，很多遊客專門來澎湖看燕鷗，以前反對保育的漁民、遊艇業者，現在反而因為觀光帶來收入，成為受利者，也能體會保育燕鷗的重要性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言