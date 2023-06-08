快訊

板橋幼兒園餵藥8童微量反應 新北教育局廢止設立許可

T1聯盟／霍華德控雲豹延遲付薪 雲豹打臉「並非魔獸所說」

餵藥私幼是「吉的堡加盟店」 總公司急發道歉聲明：終止加盟合作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澎湖湖西國小校長保育燕鷗20年 獲首屆海洋保育貢獻楷模獎

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
海委會主任委員管碧玲（左2），在今天國家海洋日，頒發海洋保育貢獻楷模獎得個人獎，給澎湖縣湖西國小校長鄭謙遜（左3）。記者王勇超／攝影
海委會主任委員管碧玲（左2），在今天國家海洋日，頒發海洋保育貢獻楷模獎得個人獎，給澎湖縣湖西國小校長鄭謙遜（左3）。記者王勇超／攝影

海洋委員會遴選首屆海洋保育貢獻楷模獎今日出爐，澎湖縣湖西國小校長鄭謙遜，20年來催生燕鷗保護區、投入燕鷗研究保育、規劃海洋保育研習走入潮間帶、推動慢魚運動、促進海洋資源永續，在海洋保育貢獻楷模獎甄選獲得個人獎。

鄭謙遜說，他在澎湖縣鳥嶼出生，小時候住在漁村，不管是捕魚還是出海活動，都能看到很多燕鷗；長大後投身教職，後來有機會回到故鄉鳥嶼服務，想要更了解燕鷗，就利用課餘時間調查，才發現燕鷗的生態需要保護，如果有太多人為干擾，燕鷗就不會來繁殖。

鄭謙遜1994年起投入燕鷗的調查與保育工作，1999年協助澎湖縣政府成立澎湖第一個燕鷗保護區「澎澎灘燕鷗保護區」，2000年發起成立「澎湖縣鳥嶼燕鷗保育協會」，以會員來巡護燕鷗繁殖的島嶼，申請專案經費，做澎湖全面性的燕鷗繁殖調查。

鄭謙遜表示，推動保育燕鷗的過程，曾面臨很多挑戰，尤其以前漁民會上島撿鳥蛋，遊艇業者上島也會干擾，他進行勸阻並告知縣政府，不料卻有人放風聲說要對他不利，但幸好都只是講講。

鄭謙遜說，經過多年保育、推廣後，很多遊客專門來澎湖看燕鷗，以前反對保育的漁民、遊艇業者，現在反而因為觀光帶來收入，成為受利者，也能體會保育燕鷗的重要性。

澎湖縣湖西國小校長鄭謙遜投身燕鷗保育20年，獲得海洋保育貢獻楷模獎得個人獎。記者王勇超／攝影
澎湖縣湖西國小校長鄭謙遜投身燕鷗保育20年，獲得海洋保育貢獻楷模獎得個人獎。記者王勇超／攝影
澎湖縣湖西國小校長鄭謙遜獲得海洋保育貢獻楷模獎得個人獎。記者王勇超／攝影
澎湖縣湖西國小校長鄭謙遜獲得海洋保育貢獻楷模獎得個人獎。記者王勇超／攝影

澎湖縣 保護區 遊艇

延伸閱讀

璀璨花火照亮澎湖 航港局特別加強夜間航安宣導

澎湖立委選戰 國民黨徵召吳政杰對戰民進黨3連霸楊曜

是你嗎？繳水費中百萬 台水：澎湖所開發票中史上最大獎

澎湖遭恐嚇炸巴士 警查出與清大恐嚇案同信箱

相關新聞

沒學過畫畫！國中弟把聯絡簿當畫冊 網看作品佩服大讚：跪了

每個人的長處都不同，有人對音樂很有天分，也有人的手很巧。日前一名女網友在網路上分享弟弟的畫畫作品，他居然把聯絡簿當畫冊，而且作品還很有程度，貼文曝光後也掀起討論，不少網友佩服大讚。

澎湖湖西國小校長保育燕鷗20年 獲首屆海洋保育貢獻楷模獎

海洋委員會遴選首屆海洋保育貢獻楷模獎今日出爐，澎湖縣湖西國小校長鄭謙遜，20年來催生燕鷗保護區、投入燕鷗研究保育、規劃海...

高中生角度看萬華 數位實中：讓學生設身處地體會他人

北市數位實中去年招收第一屆學生，校定必修「議題探索」課程與在地NGO團體「夢想城鄉」合作，以高中生角度深入發掘萬華區風貌...

屏女學生創意短片獲特優 古物修復知識用角色動畫呈現

屏東女中三年級方以佳、張凝真，兩人雖然念二、三類組，但對人文領域充滿興趣，參加國科會舉辦「2022 Kiss Scien...

宜蘭偏鄉學校難得享用五星級午餐 學生打包讓家長品嘗

宜蘭大福國小位處壯圍海邊，學生多出於周邊農村，今天難得品嘗到五星級餐廳大廚的手藝，以蘭陽烏石港海景酒店為首10多間餐廳主...

三校攜手慶祝鐵路節 快閃舞蹈綻放平溪線火車站

平溪地區三所學校，菁桐國小、平溪國小、十分國小今(7)日攜手舉辦了一場精彩的活動，慶祝即將到來的鐵路節。透過藝術深耕計畫，這三所學校學生們在平溪線沿途的火車站展開了一場令人雀躍的快閃舞蹈表演，為鐵路節獻上熱情的祝福。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦