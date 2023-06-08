澎湖湖西國小校長保育燕鷗20年 獲首屆海洋保育貢獻楷模獎

海洋委員會遴選首屆海洋保育貢獻楷模獎今日出爐，澎湖縣湖西國小校長鄭謙遜，20年來催生燕鷗保護區、投入燕鷗研究保育、規劃海洋保育研習走入潮間帶、推動慢魚運動、促進海洋資源永續，在海洋保育貢獻楷模獎甄選獲得個人獎。

鄭謙遜說，他在澎湖縣鳥嶼出生，小時候住在漁村，不管是捕魚還是出海活動，都能看到很多燕鷗；長大後投身教職，後來有機會回到故鄉鳥嶼服務，想要更了解燕鷗，就利用課餘時間調查，才發現燕鷗的生態需要保護，如果有太多人為干擾，燕鷗就不會來繁殖。

鄭謙遜1994年起投入燕鷗的調查與保育工作，1999年協助澎湖縣政府成立澎湖第一個燕鷗保護區「澎澎灘燕鷗保護區」，2000年發起成立「澎湖縣鳥嶼燕鷗保育協會」，以會員來巡護燕鷗繁殖的島嶼，申請專案經費，做澎湖全面性的燕鷗繁殖調查。

鄭謙遜表示，推動保育燕鷗的過程，曾面臨很多挑戰，尤其以前漁民會上島撿鳥蛋，遊艇業者上島也會干擾，他進行勸阻並告知縣政府，不料卻有人放風聲說要對他不利，但幸好都只是講講。