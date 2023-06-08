高中生角度看萬華 數位實中：讓學生設身處地體會他人

北市數位實中去年招收第一屆學生，校定必修「議題探索」課程與在地NGO團體「夢想城鄉」合作，以高中生角度深入發掘萬華區風貌，希望透過這樣議題讓學生更能設身處地體會他人感受，6日到11於剝皮寮進行校園藝術祭暨創校一周年校慶活動，邀請民眾前來欣賞。

彭同學分享，在探討萬華議題的過程中，她思考「有些居住萬華的青少年，是否因跟家人關係疏離，所以到幫派找尋溫暖？」探討背後故事，不能只用表面的印象將其貼上標籤，從議題探索到學習策略課程，學習到去查證，驗證自己的想法或是打破原先的刻板印象。

夢想城鄉表示，今年與數位實中合作，能感受到學校給學生的彈性及空間，帶領學生更靠近這個社會。在「議題探索」課中，帶學生從自己出發，透過創作，體驗及思考在不同情境中想要的感受及需求，並理解彼此間差異，讓學生對跟自己連結這件事先感到有趣、有感，再以熟悉的萬華社區及貧窮議題，作為社會議題接觸點，讓學生更能站在同理的角度思考。

數位實中希望，學生在理解議題、展開行動前，能對議題產生真實的動機，而非僅是完成作業？如何讓學生對他人產生真實的同理，並對他人傷痕溫柔以對？並希望透過策展，讓學生整合自己這一年的學習經驗，覺察自我、感受自身與他人的共通性；認識場域、對周遭環境進行探究，並為接下來高二的校訂必修課程「公民行動」奠定基礎。