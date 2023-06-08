屏女學生創意短片獲特優 古物修復知識用角色動畫呈現

屏東女中三年級方以佳、張凝真，兩人雖然念二、三類組，但對人文領域充滿興趣，參加國科會舉辦「2022 Kiss Science—科學開門，青春不悶」學生創意徵件競賽，以台灣博物館的古物修復為主題，拍攝剪接創作短影片「Tips to fight against 古物殺手」，融入活潑生動角色、故事鋪陳，帶領大家認識古物修復，拿下短片組特優。

方以佳、張凝真兩人都已錄取大學，方以佳透過特殊選才錄取清華大學生命科學系、張凝真是繁星錄取中興大學環工系，雖然念自然組，但她們對人文領域不陌生，方以佳說，她平常喜歡看推理、懸疑類小說；張凝真喜歡語文，閱讀科幻相關題材。

兩人分享，參加國科會舉辦 「2022 Kiss Science—科學開門，青春不悶」活動，從政府部會及轄下的研究中心、科學園區、大學實驗室，以及民間企業等場域，透過親臨時間體驗，用不同角度理解科學，她們選擇台灣博物館的古物修復，做為拍攝短影片題材。

兩人說，她們參與工作坊，實際走訪台灣博物館，藉由台灣博物館鎮館之寶「藍地黃虎旗」為主軸，從三隻吉祥物的角度展開擊退「古物殺手」故事，搭配不同咒語表示各種古物可能受到的損壞，配合科學檢測及修復方法，從故事切入，讓更多人在學習科學知識也能認識對古物的欣賞。

兩人說，先創作短片劇本，感謝導師姚政男在劇本創作時給予幫助，參與工作坊後，了解剪接短片技巧，如何在有限時間，將故事傳達，也是一大挑戰。

兩人分工合作，動畫、音樂由張凝真設計創作，剪接是方以佳負責，兩人一起配音，她們說，能將生硬知科學知識透過影片傳遞給大眾是很重要的，透過這次參與，未來可以利用自媒體方式，經營與科學有關主題，讓更多人了解，科學可以用活潑方式呈現。