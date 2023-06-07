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國際兒童參訪伯立歐庇護工場　身障員工熱情教DIY

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
「摩琳之星國際兒童選拔賽」今天安排來自全球20個國家的優秀兒童參訪彰化縣伯立歐庇護工場，優秀兒童們參與庇護工場ＤＩＹ手工皂、及濾掛式咖啡。圖／伯立歐庇護工場提供
「摩琳之星國際兒童選拔賽」今天安排來自全球20個國家的優秀兒童參訪彰化縣伯立歐庇護工場，優秀兒童們參與庇護工場ＤＩＹ手工皂、及濾掛式咖啡。圖／伯立歐庇護工場提供

「摩琳之星國際兒童選拔賽」今天安排來自全球20個國家的優秀兒童，參訪彰化縣伯立歐庇護工場，優秀兒童們參與庇護工場ＤＩＹ手工皂、及濾掛式咖啡，也更加了解身障者就業不易，及付出的努力。

新冠疫情解封後，由摩琳文化協會舉辦的 Morning STAR摩琳之星國際兒童選拔賽登場，大賽以「為兒童圓夢舞台」為主，提供全球兒童一個才藝競賽交流平台，並要符合人文教育精神，活動期間配合政府推廣台灣觀光旅遊，要讓世界看見台灣，讓台灣的小朋友與全球優秀兒童交流，一起推廣觀光文化經濟。

喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛今天也與伯立歐庇護工場同仁一起為遠到的各國兒童導覽，讓大家了解偏鄉社福團體，及身心障礙者自立更生的故事。

陳忠盛說，此次經由法布甜、泰晶殿唐偉智董事長引薦，來自各國的優秀兒童到訪，這也是愛加倍庇護工場有史以來，第一次同時接待這麼多不同國家的貴賓，透過導覽、DIY，及品嚐在地風味小吃等，希望能讓大家留下深刻印象，也能看見台灣的多元文化，並體會到台灣的人情味。

「摩琳之星國際兒童選拔賽」今天安排來自全球20個國家的優秀兒童參訪彰化縣伯立歐庇護工場，優秀兒童們參與庇護工場ＤＩＹ手工皂、及濾掛式咖啡。圖／伯立歐庇護工場提供
「摩琳之星國際兒童選拔賽」今天安排來自全球20個國家的優秀兒童參訪彰化縣伯立歐庇護工場，優秀兒童們參與庇護工場ＤＩＹ手工皂、及濾掛式咖啡。圖／伯立歐庇護工場提供
「摩琳之星國際兒童選拔賽」今天安排來自全球20個國家的優秀兒童參訪彰化縣伯立歐庇護工場，優秀兒童們參與庇護工場ＤＩＹ手工皂、及濾掛式咖啡。圖／伯立歐庇護工場提供
「摩琳之星國際兒童選拔賽」今天安排來自全球20個國家的優秀兒童參訪彰化縣伯立歐庇護工場，優秀兒童們參與庇護工場ＤＩＹ手工皂、及濾掛式咖啡。圖／伯立歐庇護工場提供

庇護工場 看見台灣

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