國際兒童參訪伯立歐庇護工場　身障員工熱情教DIY

「摩琳之星國際兒童選拔賽」今天安排來自全球20個國家的優秀兒童，參訪彰化縣伯立歐庇護工場，優秀兒童們參與庇護工場ＤＩＹ手工皂、及濾掛式咖啡，也更加了解身障者就業不易，及付出的努力。

新冠疫情解封後，由摩琳文化協會舉辦的 Morning STAR摩琳之星國際兒童選拔賽登場，大賽以「為兒童圓夢舞台」為主，提供全球兒童一個才藝競賽交流平台，並要符合人文教育精神，活動期間配合政府推廣台灣觀光旅遊，要讓世界看見台灣，讓台灣的小朋友與全球優秀兒童交流，一起推廣觀光文化經濟。

喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛今天也與伯立歐庇護工場同仁一起為遠到的各國兒童導覽，讓大家了解偏鄉社福團體，及身心障礙者自立更生的故事。