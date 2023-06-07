快訊

性騷案連環爆 賴清德：黨務主管若隱匿不報永不任用

教室屋頂老舊生鏽又穿孔 汐止白雲國小漏水要改善

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區白雲國小屋頂生鏽穿孔造成水都不斷的滲下來，市議員白珮茹會勘，預計明年初改善。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區白雲國小屋頂生鏽穿孔造成水都不斷的滲下來，市議員白珮茹會勘，預計明年初改善。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區白雲國小這幾年都是額滿學校，不過，學校裡三棟校舍卻都有漏水問題，主要是因為已經10幾20年的老舊斜屋頂，早就出現生鏽穿孔造成水都不斷的滲下來，造成教室裡天花板滲水油漆剝落，所以，今(7)日新北市議員白珮茹也召集相關單位人員現場會勘，預計明年初改善。

白雲國小校長洪國維指出，因為汐止多雨，學校目前主要三棟建築物都是以斜屋頂的形式，因為也已經達到10幾20年的使用年限了，所以，斜屋頂已經有生鏽穿孔的情形，也會漏水導致有部分設備毀損，尤其嚴重的有部分屋頂有穿孔鏽蝕，水會直接漏下來，落到建築物本體的時候，水就會滲進來，像是屋頂或是矽酸鈣板有凹陷的狀況，學校一直以來也有在做防漏水的處理，但是把鐵皮屋頂更換才是最治本的方法，今天感謝議員白珮茹跟教育局的協助，希望問題能夠趕快解決。

新北市議員白珮茹表示，今天特地到白雲國小會勘，主要是學校的校長、家長會長及老師們都很關心屋頂的問題，因為已經有差不多20年了，這可以算是新北市第一批的斜屋頂，現在因為校舍屋頂老舊，不止屋頂生鏽，就連孩子上課的教室天花板也漏水，擔心如果再不處理的話，到時候裡面的燈或是一些電器的投影設備都會損壞，今天請市府教育局來看，希望在明年初能夠順利陸續把白雲國小漏水狀況改善，讓小朋友上課的空間能夠更好。

漏水 白珮茹

延伸閱讀

「義」起守護交通 汐止警組訓義交成最佳交通後盾

鐵路橋墩柱擋視線 汐止大同茄苳路口斑馬線要調整

汐止中興、福德一路大車不禮讓 上學時間禁行護童保安全

下班注意！台鐵站號誌異常 汐止-南港部分列車延誤

相關新聞

教室屋頂老舊生鏽又穿孔 汐止白雲國小漏水要改善

汐止區白雲國小這幾年都是額滿學校，不過，學校裡三棟校舍卻都有漏水問題，主要是因為已經10幾20年的老舊斜屋頂，早就出現生鏽穿孔造成水都不斷的滲下來，造成教室裡天花板滲水油漆剝落，所以，今(7)日新北市議員白珮茹也召集相關單位人員現場會勘，預計明年初改善。

淡水文化國小網球場翻新有創意 藝術家插畫添亮點

新北市文化國小是淡水區網球運動重點學校，原本的網球場，場地坑坑疤疤，排水問題多，經新北市議員陳偉杰爭取補助三百多萬元，翻新網球場及改善週邊排水工程，今(7)日舉辦啟用儀式，網球場週邊還有日本藝術家大石曉規先生(Akinori Oishi)的藝術創作，湛藍的網球場，搭配一邊白色鮮明專屬的Q版小小人物，象徵觀眾，相當有創意。

二信國小李采豫總統盃跳水獲雙冠王 克服困難進步神速

今年總統盃跳水錦標賽4日在台中市北區國民運動中心游泳競賽館落幕，選拔出全國跳水潛力選手進行培訓，二信國小部李采豫勇奪1米...

新竹「最強國中生」林沛萱 U20亞青田徑奪雙銅

新竹縣芎林國中「最強國中生」林沛萱6日在韓國的U20亞洲青年田徑錦標賽中，創下一日雙銅的驚奇紀錄，林沛萱以15歲之齡挑戰...

高雄忠義國小攀樹畢典 35學生樹上領畢業證書

高雄市大寮區忠義國小昨天在樹上舉行畢業典禮，35名畢業生必須攀上10公尺高的大樹，在樹上親自接過校長陳建利頒發的畢業證書...

中小學導師加給逾10年未調、每月僅3000 教團嘆心寒

行政院拍板明年為軍公教人員加薪4%，另針對大學教師學術研究費加薪15%。新北市教育產業工會今天表示，中小學導師職務加給3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦