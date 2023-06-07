教室屋頂老舊生鏽又穿孔 汐止白雲國小漏水要改善

汐止區白雲國小這幾年都是額滿學校，不過，學校裡三棟校舍卻都有漏水問題，主要是因為已經10幾20年的老舊斜屋頂，早就出現生鏽穿孔造成水都不斷的滲下來，造成教室裡天花板滲水油漆剝落，所以，今(7)日新北市議員白珮茹也召集相關單位人員現場會勘，預計明年初改善。

白雲國小校長洪國維指出，因為汐止多雨，學校目前主要三棟建築物都是以斜屋頂的形式，因為也已經達到10幾20年的使用年限了，所以，斜屋頂已經有生鏽穿孔的情形，也會漏水導致有部分設備毀損，尤其嚴重的有部分屋頂有穿孔鏽蝕，水會直接漏下來，落到建築物本體的時候，水就會滲進來，像是屋頂或是矽酸鈣板有凹陷的狀況，學校一直以來也有在做防漏水的處理，但是把鐵皮屋頂更換才是最治本的方法，今天感謝議員白珮茹跟教育局的協助，希望問題能夠趕快解決。

新北市議員白珮茹表示，今天特地到白雲國小會勘，主要是學校的校長、家長會長及老師們都很關心屋頂的問題，因為已經有差不多20年了，這可以算是新北市第一批的斜屋頂，現在因為校舍屋頂老舊，不止屋頂生鏽，就連孩子上課的教室天花板也漏水，擔心如果再不處理的話，到時候裡面的燈或是一些電器的投影設備都會損壞，今天請市府教育局來看，希望在明年初能夠順利陸續把白雲國小漏水狀況改善，讓小朋友上課的空間能夠更好。