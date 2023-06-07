三校攜手慶祝鐵路節 快閃舞蹈綻放平溪線火車站

平溪地區三所學校，菁桐國小、平溪國小、十分國小今(7)日攜手舉辦了一場精彩的活動，慶祝即將到來的鐵路節。透過藝術深耕計畫，這三所學校學生們在平溪線沿途的火車站展開了一場令人雀躍的快閃舞蹈表演，為鐵路節獻上熱情的祝福。

在人潮眾多的菁桐車站，平溪三所國小的學生們充滿活力，演出了一段兼具節奏感和動感的快閃舞蹈，輕快的節奏吸引了許多路人的目光，在歡快的音樂節拍聲中，學生們用輕盈的舞姿詮釋了鐵路的力量和火車的美麗。

菁桐、平溪、十分三所學校一直以來都注重藝術教育，透過多元化的課程培養學生的創意與表達能力。此次的交流活動，除了讓學生們有機會彼此認識和交流，更讓他們透過舞蹈這個藝術形式，表達對鐵路節的祝福和對火車的熱愛。

不僅如此，這場表演也成為了菁桐國小、平溪國小、十分國小學生間的友誼之橋。學生們在排練和演出過程中互相協作，彼此扶持，共同追求藝術的完美呈現。這次活動不僅促進了學校之間的交流，也培養了學生的團隊合作和創造力。

菁桐國小校長翁俊生說，這次菁桐國小、平溪國小、十分國小的快閃舞蹈表演為即將到來的鐵路節增添了無限的樂趣和驚喜，這三所學校的學生們用舞蹈向鐵路致敬，也展現了藝術教育對於學生成長的重要性，不僅提升了學生的自信心和表達能力，也豐富了他們的學習經歷。