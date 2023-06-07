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高雄忠義國小攀樹畢典 35學生樹上領畢業證書

中央社／ 高雄7日電
高雄市大寮區忠義國小因校園大樹林立，結合6年山野教育特色，發想舉辦「攀樹領畢業證書」的畢業活動，35名畢業生都完成攀上10公尺高的大樹任務。（忠義國小提供） 中央社
高雄市大寮區忠義國小因校園大樹林立，結合6年山野教育特色，發想舉辦「攀樹領畢業證書」的畢業活動，35名畢業生都完成攀上10公尺高的大樹任務。（忠義國小提供） 中央社

高雄市大寮區忠義國小昨天在樹上舉行畢業典禮，35名畢業生必須攀上10公尺高的大樹，在樹上親自接過校長陳建利頒發的畢業證書，象徵畢業生克服困難，勇敢迎向人生挑戰。

忠義國小今天發布新聞稿表示，揮別COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間線上教學，今年終於能舉辦實體畢業典禮。因校園大樹林立，今年結合6年山野教育特色，發想舉辦「攀樹領畢業證書」的畢業活動。

校方表示，為讓學生留下深刻印象，也藉此驗收畢業生將學校6年山野教育所學的攀樹技能，攀樹活動令不少畢業生感到驚喜與緊張。

在專業教練的協助下，畢業生戴上安全帽、綁上安全繩，接續拉繩攀上大樹，除了展現同學們平日山野教育所學，也能在10公尺高樹上遠眺家鄉，接下畢業證書。

陳建利說，這次攀樹畢業典禮，領畢業證書是學生最終任務，也能讓學生擁抱校內自然林木，豐富生命經驗，培養他們山野教育中自信探索和對環境的責任感。今年畢業的35個孩子都完成任務、領到畢業證書，這是驗收在校6年的學習成果。

忠義國小表示，自2014年參與教育部山野教育課程學校計畫，持續推動學校校訂課程山野教育，讓孩子參與戶外山野體驗、探索與探究，進行一至六年級的探索家鄉鳳凰山課程，讓山是一座學校，戶外就是上課的教室

山野教育課程從低年級低海拔植物認識，有毒植物辨別到山林野菜學習，更學習料理野菜；中年級結繩學習，方位辨識至野外追蹤。課程到高年級轉為定向運動及登山前準備，登山安全、營帳搭建，炊事訓練，無痕山林認識，成果驗收是2天1夜中級山的登山活動。

忠義國小位於鳳凰山山麓下，校方表示，鳳凰山成為學生上課的大自然教室。學校也臨近陸軍官校野戰場，得天獨厚的山野場域，是學校推動山野教育最好的資源。學生在自然的山野環境裡學習獨立自主、團隊合作、挑戰自我、意志力、環境關懷等解決問題的能力。

畢業證書 畢業典禮 教室

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